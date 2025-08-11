Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Lunes 11 de agosto de 2025, p. 31

Habitantes de al menos 18 pueblos originarios de la Ciudad de México viven con obras inconclusas del programa social Ojtli: Comunicación terrestre para el bienestar 2024, debido a la falta de pago a empresas contratistas por la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes capitalina.

En San Pedro Mártir, Tlalpan, el proyecto de rehabilitación de la plaza cívica avanzó hasta 70 por ciento, ya que el kiosco aún presenta losa deteriorada, lámparas sin funcionar y bancas retiradas; las letras monumentales instaladas están incompletas y mesas de concreto inservibles impiden el uso recreativo del espacio.

Vecinos denunciaron que la situación ha derivado en abandono, acumulación de basura y ocupación nocturna por personas en situación de calle, lo que afecta el libre uso de la plaza.

Ana Lilia Martínez, originaria de San Pedro Mártir y vecina desde hace 46 años, recordó que el kiosco siempre ha sido un punto emblemático del pueblo donde se reunían comerciantes para ofrecer productos locales, aunque últimamente siempre está solo y abandonado, no ha habido un cambio significativo .

Trabajo sin paga

El arquitecto Fernando Perrusquía, quien dirige una de las empresas que fueron contratadas para ejecutar proyectos, señaló que siguen sin recibir el pago correspondiente a la última ministración que se establece en sus contratos para desarrollar proyectos bajo los folios SEPI/SMA/TLP/210524/16 y SJA/LMC/110724/32.