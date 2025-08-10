Braulio Carbajal

El valor acumulado de las exportaciones mexicanas de café se disparó 135 por ciento al cierre de mayo pasado, en comparación con lo reportado en el mismo periodo de 2024, como efecto de los históricos precios que registra el aromático en los mercados internacionales, revelan datos oficiales.

Según datos del Banco de México (BdeM), en los primeros cinco meses del año en curso, nuestro país ha vendido café al extranjero, principalmente a Estados Unidos, por un valor de 588 mil 641 millones de dólares, cifra sin precedente para un periodo similar, que equivale a más del doble de los 250 mil 361 millones reportados en el mismo lapso de 2024.

En México, alrededor de 85 por ciento de la producción de café es destinada a la exportación, siendo Estados Unidos el principal mercado, con más de 60 por ciento del volumen de envíos, seguido de Alemania, Canadá y algunos países miembros de la Unión Europea.

Las exportaciones de café de México se han ido incrementando mes con mes. En enero, de acuerdo con el banco central, alcanzaron 37 mil 35 millones de dólares; para febrero llegaron a 81 mil 452 millones; en marzo se registraron 132 mil 555 millones; para abril ascendieron a 163 mil 644 millones, y en mayo alcanzaron una cifra sin precedente de 173 mil 945 millones de dólares.

Hasta abril y mayo, el anterior récord para un solo mes se había reportado en marzo de 1997, cuando se alcanzó un monto de 155 mil 260 millones de dólares.

Tomás Edelman, productor de Chiapas, explicó que este incremento es consecuencia de los niveles récord que han registrado los precios internacionales del café en el primer semestre del año. Por ejemplo, en la Bolsa de Nueva York, las 100 libras de café se cotizan en unos 292 dólares, e incluso en algunos momentos superaron 400 dólares, niveles muy superiores a los 260 dólares con los que se cerró 2024.