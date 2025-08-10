La empresa debe aplicar estrategias para recuperar y fortalecer la obtención nacional del energético
Domingo 10 de agosto de 2025, p. 14
Aumentar la producción nacional de gas natural no sólo reduce la dependencia de las importaciones que hace México, como plantea el Plan Estratégico de Petróleos Mexicanos (Pemex) 2025-2030, sino que también significa
nuevos horizontes en los ingresos de la empresa pública, consideró Alonso Romero, experto en energía.
De acuerdo con el documento presentado el martes por el gobierno de México, en 2024 el país importó 6 mil 666 millones de pies cúbicos de gas, dato que representa 74 por ciento de la oferta nacional, mientras Estados Unidos se consolidó como el principal proveedor.
Este contexto impulsa a Pemex a poner en marcha estrategias enfocadas en la recuperación y fortalecimiento de su producción nacional, con el propósito de reducir la dependencia de importaciones y garantizar la seguridad energética del país, indica el plan.
Romero destacó que elevar la producción nacional de este combustible, que es utilizado principalmente para generar electricidad,
va a permitir reducir de manera importante la dependencia, pero también empezar a reconfigurar y a abrir nuevos horizontes de ingresos, tanto para el país como para Pemex.
Romero comentó que
es importante aumentar la base de consumo nacional para fortalecer la parte de la economía y la soberanía energética, pero también porque el gas es uno de los principales insumos en procesos petroquímicos, explicó.
De acuerdo con el documento sobre la estrategia, el suministro del combustible a los Complejos Procesadores de Gas (CPG) refleja la dinámica inherente a la escala de producción de los campos, lo que ofrece oportunidades para la optimización y fortalecimiento continuo del sistema.
El plan considera que
de manera paralela a la evolución del mercado de gas, el nivel de utilización, así como la eficiencia y confiabilidad de las plantas, representan áreas claves de oportunidad que Pemex está abordando para incrementar su oferta y fortalecer su capacidad productiva.
De acuerdo con Pemex, para fortalecer la soberanía energética del país y garantizar el suministro de gas natural, la empresa pública tiene varios proyectos claves, como son Ixachi, Quesqui, Bakte, Lakach, Burgos, Veracruz, y los desarrollos en aguas profundas como Exploratus, Cratos, Kunah, Piklis y Doctus. Además, la petrolera prevé desarrollos futuros en áreas fronterizas.
De acuerdo con estimaciones de Pemex, para el próximo año, la producción de gas tendrá una meta de 3 mil 993 millones de pies cúbicos, mientras para el siguiente año aumentará a 4 mil 756 millones de pies cúbicos. Ese nivel se deberá mantener estable al menos hasta 2035.
Aunque la producción de Pemex seguirá aportando la mayor parte del combustible, ésta irá disminuyendo debido a la tendencia natural de reducción de los yacimientos actuales.
No obstante, el impulso se dará debido a un aumento hasta de un millón de pies cúbicos diarios de gas por parte de los contratos mixtos, en lo que Pemex comparte inversión con privados. Una pequeña parte será aportada por terceros y también por los socios privados actuales.
Además, la empresa estatal también busca recuperar la capacidad de proceso en los CPG y reducir la quema de gas, por lo cual está poniendo en marcha estrategias orientadas a maximizar la captura de este recurso, con lo cual busca contribuir
al fortalecimiento de la visión del Estado en materia de seguridad energética.