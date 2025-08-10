Alejandro Alegría

Aumentar la producción nacional de gas natural no sólo reduce la dependencia de las importaciones que hace México, como plantea el Plan Estratégico de Petróleos Mexicanos (Pemex) 2025-2030, sino que también significa nuevos horizontes en los ingresos de la empresa pública, consideró Alonso Romero, experto en energía.

De acuerdo con el documento presentado el martes por el gobierno de México, en 2024 el país importó 6 mil 666 millones de pies cúbicos de gas, dato que representa 74 por ciento de la oferta nacional, mientras Estados Unidos se consolidó como el principal proveedor.

Este contexto impulsa a Pemex a poner en marcha estrategias enfocadas en la recuperación y fortalecimiento de su producción nacional, con el propósito de reducir la dependencia de importaciones y garantizar la seguridad energética del país , indica el plan.

Romero destacó que elevar la producción nacional de este combustible, que es utilizado principalmente para generar electricidad, va a permitir reducir de manera importante la dependencia, pero también empezar a reconfigurar y a abrir nuevos horizontes de ingresos, tanto para el país como para Pemex .

Romero comentó que es importante aumentar la base de consumo nacional para fortalecer la parte de la economía y la soberanía energética, pero también porque el gas es uno de los principales insumos en procesos petroquímicos , explicó.

De acuerdo con el documento sobre la estrategia, el suministro del combustible a los Complejos Procesadores de Gas (CPG) refleja la dinámica inherente a la escala de producción de los campos, lo que ofrece oportunidades para la optimización y fortalecimiento continuo del sistema.