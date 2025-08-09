Política
Sábado 9 de agosto de 2025
Sólo llamó a colaborar, dice el WSJ
 
Periódico La Jornada
Sábado 9 de agosto de 2025, p. 3

Tenemos que protegernos

Latinoamérica tiene muchos cárteles, así que, ya saben, queremos proteger nuestro país. Tenemos que protegerlo, declaró Trump a una periodista que le preguntó en la Casa Blanca si enviará a militares a combatir a los cárteles en el exterior.

Estamos jugando un partido difícil, pero pronto tendremos más que decir al respecto, añadió, sin entrar en detalles y sin confirmar o negar que ordenó a las fuerzas armadas combatir a los cárteles latinoamericanos, como informó el New York Times.

En tanto, de acuerdo con la versión del Wall Street Journal, Trump sólo pidió al Departamento de Defensa que prepare opciones para combatir a esas organizaciones, entre las que incluyó el uso de fuerzas especiales y unidades de inteligencia en coordinación con las naciones involucradas.

