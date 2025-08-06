U

no. El discurso liberal/conservador ya no responde a ideales y principios que, en épocas cercanas, se argumentaban con relativa cautela ideológica. Hoy, sin melindres, dicho discurso emplea un lenguaje torpe y simplista, embistiendo contra cualquier proyecto político que procure igualdad y solidaridad.

Dos. Con titulares deliberadamente confusos, los medios corporativos encabezan la ofensiva. Pero también publicaciones apátridas como Inconexos o Letras Liberales, junto a portales de la propaganda sionista (Infobae, Enlace Judío, et al.) que recurren al victimismo divulgando, día tras día, el genocidio de hace 80 años en Europa central, al tiempo de negar el que la entidad neocolonial llamada Israel, perpetra día tras días en Palestina desde 1948.

Tres. Rasgos distintivos, en fin, de una suerte de eurocéntrico solipsismo racial y etnocentrista (u ombliguismo clasista), en torno a una compleja realidad global que, al parecer, no necesita ser analizada, entendida o estudiada.

Cuatro. El periodismo, por ejemplo, reclama con urgencia premisas éticas que orienten, en lugar de sembrar el campo de mierda (Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump). Pero a los interesados en profundizar el tema, sugiero echar dos ojos a la notable tesis de grado del colega Héctor Alejandro Quintanar, “Un intelectual bajo la lupa: Luis Javier Garrido y el lopezobradorismo desde las páginas de La Jornada” (UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, enero de 2010).

Cinco. Dicho lo anterior, le cuento que en mayo dicté en la Escuela de Comercio de Gijón (Asturias) una conferencia sobre la coyuntura latinoamericana. Y a la hora de las preguntas, grande fue mi sorpresa cuando casi todas empezaban así: Háblanos de México, háblanos de Claudia . Inquietud distinta a la de hace 20 años, en el mismo lugar ( Háblanos de México, háblanos de los zapatistas ).

Seis. No podría ahorita, extenderme en lo disertado. Aunque, en líneas generales, manifesté que así como a finales de los 90 el EZLN (y la revolución bolivariana), acabaron con el llamado consenso de Washington , AMLO y Claudia consiguieron retomar, 20 años después, los valores más sentidos de la humanidad, cabalmente entendida. Más aún: “No es China o Rusia –dije– el principal adversario de Washington es México”.