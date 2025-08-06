B

reve y contundente fue la Rayuela del lunes: ¡Aguas con convertir el Centro Histórico en un tianguis! Nueve palabras advirtieron sobre un proceso que ha ido creciendo en el corazón de la Ciudad de México: el del desbordamiento del comercio ambulante en calles y plazas de la capital del país.

No nada más la Rayuela se ocupó del tianguis que se acrecienta en la Alameda, el mismo día en la contraportada de La Jornada el tema salió a relucir con el título Ambulantaje sin control en la Alameda Central , y una fotografía con varios puestos en las cercanías del Palacio de Bellas Artes. En interiores la reportera Nayelli Ramírez Bautista dio cuenta del asunto con el encabezado Comercio informal invade de nuevo la Alameda Central (https://www.jornada.com.mx/2025/08 /04/capital/029n1cap).

Ramírez Bautista entrevistó a la lideresa de la Unión de Marchantes en Movimiento AC, Sofía Dinorah Trejo, quien lamentó que de manera indebida se han instalado en la emblemática Alameda grupos que no cuentan con antecedentes en ningún área, ni en los programas de ordenamiento de 1993, 2006 y 2007, y desde este último, el gobierno de la ciudad ha carecido de un programa de atención al comercio popular . La dirigente señaló que los nuevos comerciantes ambulantes pagan cuotas, a los que llamó seudolíderes, de entre 200 y 300 pesos diarios.

Si bien miles de personas dedicadas al noble oficio de venta ambulante son ejemplares por la dedicación y esfuerzos con que se hacen de ingresos económicos, también es verdad que tales características son aprovechadas por liderazgos que copan los espacios para ejercer el comercio en vías públicas e imponen cuotas a quienes deseen ofrecer sus productos y servicios a los transeúntes. Es decir, el comercio ambulante es cada vez más una actividad corporativamente organizada y menos resultado de un impulso personal que no debe rendir cuentas a quienes controlan para su beneficio a los vendedores. Los liderazgos que protegen a sus afiliados negocian con autoridades de distintos niveles para que, contra la normativa de los espacios públicos, no se remueva a sus agremiados de calles, avenidas y plazas.

En la Ciudad de México proliferan tianguis de todo tipo. Los hay de fin de semana, de un solo día (los mercados sobre ruedas tan populares y benéficos que se instalan por toda la urbe) y, como en la Alameda, los que son ambulantes/permanentes. Estos últimos se han multiplicado en el Centro Histórico y, al hacerlo, alteran y problematizan la que considero debería ser la función principal de un espacio singular por su valor cultural, social y arquitectónico. Todos los productos ofrecidos por los ambulantes en la Alameda se pueden adquirir en otros tianguis que le dan vida y colorido a la ciudad, pero solamente hay un Palacio de Bellas Artes, una Alameda Central, un Palacio de Correos, un Museo Nacional de Arte, entre muchos otros, que merecen ser bien resguardados por su majestuosidad y valor histórico.