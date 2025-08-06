E

sta pregunta, tratándose del modelo político de éste y el pasado gobierno de la República aparece, a veces, como pregunta ociosa. No lo es. Por el contrario, la interrogante se debe repetir de manera constante para asegurar su cumplimiento y futuro. Hacia dónde se va no es una cuestión únicamente retórica, sino otra llena de contenidos, deseos, acuerdos, seguridades y problemas. Bien se puede hablar ahora de una conjunción entre gobierno y pueblo –gobernante– que se afirma en la medida de su ajuste continuo. A esa parte del modelo se le ha llamado ensanchamiento de la conciencia colectiva Tal entendimiento y aceptación ciudadana, de sentir y confiar de tener un gobierno propio. Es decir, aquel que trabaja para ellos como prioridad ineludible y para su completo bienestar.

La oposición, sin embargo, recae una y otra vez en su visión harto negativa, cuando se hace la pregunta: ¿hacia dónde? Cuestión a la que responde diciendo que sólo encuentra violencia institucionalizada. Tampoco encuentra, por más que repita sus mismas posturas, la guía de un liderazgo efectivo. Para lo cual debe negar, en vista de las opiniones y apoyos masivos, que ambos gobiernos reciben, el origen de tal soporte. Lo reducen, sin otra o ninguna consideración valedera, al pedestre pago de pichicatos favores. Te acerco ayudas sociales y tú me das votos y aquiescencia. Y ahí terminan para los acerbos críticos los intercambios entre pueblo y sus guías. Para robustecer la argumentación, siempre vacía de prácticas realidades observadas, recurren a las comparaciones con lo que sucede, según ellos de manera exitosa, en otros países. Unos donde, ante la promesa de crecimiento económico e ingreso aceptan merma de libertades. Aquí, en cambio, sólo ven transacciones poquiteras. Unas cuantas ayudas, precariamente financiadas, logran engatusar, momentáneamente, a la masa poco informada. Tienen que reconocer que esas ayudas –que rebajan a migajas– ocasionen lealtades, achicadas por su inevitable temporalidad. Nunca han salido a preguntar a la gente, su opinión y acuerdos. Los incrementos salariales, base de un mejor reparto del ingreso y empuje al mercado interno, pasa desapercibido para ellos.

No se detienen tampoco ante lo que se critica como falta de guía o finalidades sistémicas efectivas. Algunos van mucho más allá de manera hasta compulsiva. Pronostican eso que desean ver: una tendencia marcadamente autoritaria como final de todos y cada uno de los cambios implementados por el gobierno.