Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 17
A escasos días de que comience la 16 Conferencia Regional de la Mujer en la Ciudad de México, en un marco de comentarios misóginos y sexistas emitidos por algunos legisladores, la Secretaría de las Mujeres hizo un
llamado enérgico a los servidores públicas y representantes populares a asumir su obligación de promover la igualdad entre hombres y mujeres, erradicar expresiones sexistas y ejercer su responsabilidad con apego a los principios de legalidad, respeto, igualdad y no discriminación. Respetar la igualdad de género implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera ámbito de la vida que se genere por pertenecer a un sexo, tal como lo establece el artículo sexto de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que reformó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Recientemente, el diputado local morenista por Baja California Sergio Polanco dijo que
por algo las han de agredir, porque a lo mejor son medio gritonas, posteriormente pidió disculpas en un video en redes. Pedro Haces, diputado federal del mismo partido, se refirió al
viejerío en una reunión con mujeres sindicalistas.