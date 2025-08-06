Arturo Sánchez Jiménez

La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 17

La embajadora de Palestina en México, Nadya Rasheed, afirmó ayer que el país ha demostrado con hechos su compromiso con la justicia. Al inaugurar la Primera Jornada por Palestina De la solidaridad a la diplomacia, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, la diplomática agradeció al gobierno mexicano por su firme postura contra el uso de la hambruna como arma de guerra en Gaza.

Rasheed recordó que la relación de México y Palestina inició en 1974 con el encuentro entre el presidente Luis Echeverría y el líder palestino Yasser Arafat. A partir de entonces, dijo, se establecieron lazos de amistad basados en los principios de independencia y autodeterminación de los pueblos.

La diplomática subrayó que el vínculo bilateral se refleja en la cooperación en cultura, educación, salud, agricultura y en la defensa de los derechos humanos.