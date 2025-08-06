Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 17

La presidenta Claudia Sheinbaum remitió ayer a la Comisión Permanente el nombramiento de la ex go-bernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, para ser embajadora de México ante Panamá, lo que provocó críticas de la oposición.

Pavlovich gobernó Sonora de 2015 a 2021, y meses después de concluir su gestión, fue nombrada cónsul en Barcelona por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que motivó la decisión del PRI de expulsarla de sus filas, donde había militado toda su carrera política.

Ese cargo en un consulado no requirió aval del Legislativo, pero esta vez la Permanente deberá ratificarla en el cargo de representante diplomática en Panamá, proceso que incluye su comparecencia y responder a preguntas de senadores de todas las fuerzas políticas.