La Permanente analiza hoy si la ratifica
Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 17
La presidenta Claudia Sheinbaum remitió ayer a la Comisión Permanente el nombramiento de la ex go-bernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, para ser embajadora de México ante Panamá, lo que provocó críticas de la oposición.
Pavlovich gobernó Sonora de 2015 a 2021, y meses después de concluir su gestión, fue nombrada cónsul en Barcelona por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que motivó la decisión del PRI de expulsarla de sus filas, donde había militado toda su carrera política.
Ese cargo en un consulado no requirió aval del Legislativo, pero esta vez la Permanente deberá ratificarla en el cargo de representante diplomática en Panamá, proceso que incluye su comparecencia y responder a preguntas de senadores de todas las fuerzas políticas.
En el oficio, la mandataria resal-ta que en el uso de las facultades que le confiere el artículo 89 Constitucional,
he tenido a bien nombrar a la C. Claudia Pavlovich embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la República de Panamá.
En la sesión de hoy de la Permanente se dará entrada al nombramiento y a la solicitud de ratificación. Ayer, la panista Lilly Téllez advirtió que votará en contra y acusó a Pavlovich de no sancionar a los responsables del incendio en la Guardería ABC.