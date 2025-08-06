Ángeles Cruz Martínez

La aplicación de las vacunas es voluntaria. La Secretaría de Salud (Ssa) se enfoca en persuadir a las personas sobre la importancia que tienen para la prevención de enfermedades como el sarampión, por lo que rechaza cualquier pretensión de obligar a la aplicación del biológico, afirmó Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional.

En entrevista, señaló que en Chihuahua, donde el brote de sarampión sigue activo, se enfrentan diversos retos, desde la dispersión geográfica hasta la negativa de algunos patrones a dar permiso a los jornaleros agrícolas para que dejen sus empleos un rato y se vayan a vacunar.

Aseguró que no hay rechazo de las comunidades, cuando les explicas qué son las vacunas y para qué sirven, lo aceptan muy bien .

Aunque ha disminuido el número de casos diarios, el brote sigue activo. Hasta ayer se confirmaron 3 mil 442 casos, de los cuales 93.5 por ciento están en Chihuahua.

Indicó que de febrero a la fecha se han aplicado más de 5 millones de inmunizaciones, de las cuales 389 mil 523 dosis han sido en ese estado y en personas desde los seis meses hasta 49 años.

La vacuna, explicó, protege en más de 95 por ciento contra el virus. Una persona afectada lo puede transmitir a entre 15 y 18 más durante los cuatro días previos y los cuatro posteriores al inicio de síntomas. Para dar idea de lo que significa, dijo, una persona con Sars-CoV2 causante de covid 19, contagia a seis individuos.