Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 16

Desde la anulación de la compra consolidada de medicamentos y material de curación, ordenada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno el pasado abril, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) ha llevado a cabo alrededor de 38 procesos de adquisición de estos insumos y todavía no termina.

En este tiempo y en atención a solicitudes de las instituciones, la paraestatal ha incluido claves que inicialmente no se habían considerado y otras que por diferentes problemas no han sido entregadas, afirmó Enrique Martínez, director del Instituto Farmacéutico Mexico (Inefam).

Los análisis y revisión de datos oficiales por parte de la consultora indican que hasta el mes de junio, los proveedores entregaron 660 millones de piezas de medicinas, de las cuales una cantidad indeterminada no ha llegado a los pacientes porque tampoco se ha resuelto el tema de la distribución hasta las clínicas y hospitales, indicó el especialista.

En entrevista durante la presentación de la convocatoria del Incide para impulsar el desarrollo científico y tecnológico en salud y la vinculación entre universidades y empresas farmacéuticas, Martínez comentó que en las últimas semanas de julio, Birmex inició dos nuevos procesos de compra de claves que se declararon de-siertas en adquisiciones previas y de otras que no se pudieron formalizar por incumplimiento de contratos, problemas de logística o distribución.

Comentó que también se han detectado anomalías en las órdenes de suministro, inconsistencia en la información sobre las unidades médicas o almacenes adonde se deben entregar los insumos. En otros casos se ha observado que los proveedores reciben solicitudes de productos con los que no cuentan.