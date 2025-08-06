Política
Profepa decomisa 3 mil 455 m3 de madera en dos aserraderos de Michoacán

Operativo contra la tala ilegal en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca

 
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 15

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) decomisó ayer 3 mil 455 metros cúbicos de madera en dos aserraderos como parte de las actividades permanentes contra la tala ilegal en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, en Michoacán, considerada una de las zonas críticas forestales de atención prioritaria.

En un comunicado, la procuraduría indicó que del 30 de julio al 1º de agosto su personal realizó dos visitas de inspección a centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales, ubicados en las localidades de San Joaquín y Puerto Bermeo, municipio de Tlalpujahua.

En el primer centro, detalló, se aseguró de forma precautoria un volumen en rollo de 812.5 metros cúbicos de madera de pino, 325.6 de oyamel y 128.39 de cedro blanco, lo que dio un total de mil 266.51 metros cúbicos.

En el segundo aserradero se incautaron mil 374 metros cúbicos de madera de pino, 363.3 de oyamel, 6.348 de madera de encino y 444.64 de cedro blanco, todas en escuadría, lo que sumó en un total de 2 mil 188. 28 metros cúbicos.

La Profepa precisó que en ambos casos no presentaron remisiones ni notas de rembarques forestales para acreditar su legal procedencia, transformación y almacenamiento.

Además, agregó, los trabajadores del aserradero no mostraron el libro o registro digital de entradas y salidas de materias primas y productos forestales inventariados.

