Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 15

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) decomisó ayer 3 mil 455 metros cúbicos de madera en dos aserraderos como parte de las actividades permanentes contra la tala ilegal en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, en Michoacán, considerada una de las zonas críticas forestales de atención prioritaria.

En un comunicado, la procuraduría indicó que del 30 de julio al 1º de agosto su personal realizó dos visitas de inspección a centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales, ubicados en las localidades de San Joaquín y Puerto Bermeo, municipio de Tlalpujahua.

En el primer centro, detalló, se aseguró de forma precautoria un volumen en rollo de 812.5 metros cúbicos de madera de pino, 325.6 de oyamel y 128.39 de cedro blanco, lo que dio un total de mil 266.51 metros cúbicos.