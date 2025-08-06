Jared Laureles y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 13

Los refugiados en México aportan 280 millones de pesos anuales a la economía nacional, por lo que debe ser prioritaria la inclusión laboral de quienes se han visto obligados a dejar su país por violencia o persecución, señaló el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Alejandra Carrillo, representante de la organización internacional, indicó que esa aportación equivale a cinco veces el presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) –a la cual se le asignaron este año 47.8 millones de pesos– y subrayó que la industria gastronómica tiene el potencial para impulsar la participación en el mercado laboral de las personas en situación de movilidad.

Cada receta trae una historia. Las personas viajan con esas recetas, con esas historias, y (el reto es) cómo podemos generar las herramientas para que las empresas y cocinas puedan incluirlas , planteó.

En la mesa Recetas para pertenecer: migración, trabajo y comunidad, apuntó que los refugiados benefician a las empresas con menor rotación y baja impuntualidad, además de que enriquecen la cultura laboral. Estas personas salen (de sus países de origen) con sus sabores, sus tradiciones y habilidades , aseveró.