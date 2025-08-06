De la Redacción

El Comando Norte de Estados Unidos (USNorthcom, por sus siglas en inglés) anunció ayer la expansión de áreas controladas por el ejército y la reanudación de los trabajos para ampliar el muro fronterizo.

El USNorthcom informó que fue puesta en marcha una nueva área de defensa nacional (NDA, por sus siglas en inglés) de 51 kilómetros sobre el territorio de Arizona, que será operada por la fuerza de tarea conjunta Frontera Sur, con el propósito de fortalecer las operaciones de seguridad .

Este nuevo despliegue se suma a las dos NDA ya establecidas, una sobre el desierto de Nuevo México, en funciones desde abril de este año, que cuenta con aproximadamente 274 kilómetros de terreno no contiguo a lo largo de la frontera, y otra en el desierto de Texas, extensión de Fort Bliss que abarca 101 kilómetros entre El Paso y Fort Hancock.