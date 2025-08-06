César Arellano García

El general en retiro Eduardo León Trauwitz, ex subdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex, obtuvo la protección de la justicia federal, que ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) publicar un nuevo acuerdo en el que señale si permitirá o no a la defensa del militar tener acceso a la carpeta de investigación que se inició en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y sustracción ilícita de hidrocarburos.

Según las indagatorias, León Trauwitz y una red de complicidad incumplieron los protocolos para inhabilitar tomas clandestinas en los poliductos Minatitlán-México y Madero-Cadereyta entre 2015 y 2016, lo cual generó un daño superior a 25 mil 193 millones de pesos y la sustracción ilegal de mil 847 millones 46 mil 374 litros de combustibles.