Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 10
Un grupo de 18 jóvenes mexicanos, egresados de universidades públicas y privadas, viajará a China en las próximos días para profundizar sus estudios en el idioma, en arquitectura, comercio, economía e ingeniería biomédica, con el apoyo de becas otorgadas por el gobierno de ese país.
Los becarios fueron despedidos ayer por Chen Daojiang, embajador de China en México, en la sede diplomática, donde destacó que ingresarán a las universidades de Tsinghua, Tongji, Zhejiang y Sichuan, entre otras.
Resaltó que en el marco de los programas anunciados por el presidente Xi Jinping en la cuarta Reunión Ministerial del Foro China-Celac, en mayo pasado, en los siguientes años el país brindará más oportunidades de intercambio cultural y entre personas a las naciones de América Latina y el Caribe, incluido México. Ambas naciones, dijo,
pueden seguir profundizando la cooperación en educación, ciencia y tecnología, cultura y juventud, y contribuir juntos a un mundo más inclusivo y sostenible.
Chen indicó que como resultado del trabajo de colaboración con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), los programas de becas gubernamentales y de formación
se han implementado con éxito y han dado frutos notables, lo que refleja la alta confianza entre ambos países en el ámbito de los intercambios culturales y la visión compartida de construir una comunidad de destino común para la humanidad.
En la ceremonia, Luis Islas Rincón, director de intercambio académico de la Amexcid, reconoció que China
es un socio clave en la promoción de la movilidad estudiantil y la internacionalización de la educación superior.