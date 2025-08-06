Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 10

Un grupo de 18 jóvenes mexicanos, egresados de universidades públicas y privadas, viajará a China en las próximos días para profundizar sus estudios en el idioma, en arquitectura, comercio, economía e ingeniería biomédica, con el apoyo de becas otorgadas por el gobierno de ese país.

Los becarios fueron despedidos ayer por Chen Daojiang, embajador de China en México, en la sede diplomática, donde destacó que ingresarán a las universidades de Tsinghua, Tongji, Zhejiang y Sichuan, entre otras.