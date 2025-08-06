Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 10

Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, emitió una nota aclaratoria para dar su versión sobre las publicaciones mediáticas respecto a su viaje de vacaciones a Japón. En un documento firmado por él, acusa una campaña de desprestigio promovida desde sectores conservadores. A continuación, el texto íntegro de la carta.

A la opinión pública y a los militantes y simpatizantes de Morena. Considero importante aclarar lo siguiente:

1. Como solicité e informé verbalmente en su momento a la presidenta de nuestro partido, Luisa María Alcalde Lujá́n, con mis propios recursos, decidí salir de vacaciones a Japón luego de extenuantes jornadas de trabajo.

2. Me trasladé a la ciudad de Seattle, Washington, y después de una escala de un día tomé un vuelo comercial con destino a Tokio, Japón.

3. Mis adversarios y los hipócritas conservadores que sólo suelen ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme para así emprender una campaña de linchamiento político impregnada de odio, clasismo y calumnias, tales como que viajé en un avión privado o del Ejército y que me hospedé en un hotel de 50 mil pesos por noche, cuando, como he dicho, viajé en aerolíneas comerciales y pagué 7 mil 500 pesos diarios en un hotel, incluido el desayuno.