▲ El lunes comenzó el último periodo de sesiones del actual pleno de ministros de la Suprema Corte. Foto Cuartoscuro

Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 9

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó ayer laprimera impugnación contrala elección de dos magistraturas de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al determinar que el ciudadano que promovió el recurso de inconformidad en materia electoral, Iván Bravo Olivas –ex juez penal y ex representante del PAN en Durango–, no cuenta con legitimación para hacerlo.

En una de las últimas sesiones del actual pleno, el asunto fue resuelto en apenas tres minutos por unanimidad de 10 votos. El ministro ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, explicó que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral sólo permite este tipo de juicios a las personas que integraron la lista de candidaturas para la elección del pasado 1º de junio.

Aspirante a magistrado en el proceso 2024-2025

Iván Bravo promovió el juicio en calidad de aspirante a magistrado de circuito en el proceso electoral extraordinario 2024-2025, con el argumento de que, por haber sido excluido de la lista publicada por el comité de evaluación del Poder Legislativo sobre los perfiles idóneos para dicho cargo, se causa un perjuicio a su esfera jurídica.