Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 8

En el caso de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) no ocurrirá lo que sucedió en otros procesos de quiebra, como en el de Mexicana de Aviación, en los que se dio preferencia a los socios deudores por encima de los derechos de los trabajadores, aseguró ayer el titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), Plácido Humberto Morales, en una reunión de la comisión especial del Senado para dar seguimiento al proceso de bancarrota de la acerera.

En el encuentro estuvo una representación de los obreros, quienes externaron su preocupación por las versiones de que la familia Ancira volverá a adquirir la siderúrgica a través de prestanombres.

Eso sería una burla y un golpe para todas las familias mineras , dijo Julián Torres, presidente del Grupo de Defensa Laboral de los trabajadores de AHMSA, quien pidió que se realice un inventario preciso de cada uno de los activos de la empresa, que el avalúo sea el correcto y que no se venda a precio menor al de mercado. Demandó, además, que se tomen los últimos cinco años de cotización previos al inicio del concurso mercantil, para fijar las pensiones, y no el tiempo que lleva este último.

Morales solicitó a los ex empleados tener confianza en que el juicio concursal que se lleva a cabo se realiza de manera transparente. Recordó que se efectúa en el ámbito de la reforma al Poder Judicial, y que los jueces tienen autonomía jurisdiccional, pero también los ojos del Tribunal de Disciplina.

El titular de la Profedet sostuvo que los obreros están sujetos al juicio concursal, pero los derechos que ya tenían pueden prevalecer para que tengan una liquidación distinta.

Dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum no los dejaría solos. En su gobierno no ocurrirá lo que en otras quiebras, donde se dio preferencia a los socios deudores por encima de los derechos de los trabajadores, enfatizó.