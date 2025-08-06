Gustavo Castillo García

De septiembre de 2023 a la fecha, son dos los homicidios cometidos por grupos delictivos en contra de delegados de la Fiscalía General de la República (FGR); el primer caso fue perpetrado en Chilpancingo, Guerrero, en contra de Fernando García Fernández; el segundo, el lunes en Reynosa, Tamaulipas, en contra de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna.

A ambos se les consideraba personas discretas , que no utilizaban escoltas, pero que tenían reconocimiento gubernamental por las operaciones realizadas en coordinación con instituciones del gabinete de seguridad y que habían afectado a los grupos delictivos de las entidades a su cargo, señalaron funcionarios de la FGR.

Una persona discreta

Entre agosto y las primeras semanas de septiembre de 2023, autoridades federales y estatales realizaron operativos en contra de dos de las principales organizaciones delictivas que operan en Guerrero, Los Ardillos y La familia michocana.

En ese contexto, el 9 de septiembre hombres armados emboscaron al que fuera delegado de la Fiscalía de Guerrero para la zona de Tierra Caliente, el teniente coronel Víctor Manuel Salas Cuadras, cuando transitaba por el municipio de Coyuca de Catalán.

Salas Cuadras había participado en diversos operativos contra La familia michoacana, entre otros, que dieron como resultado el aseguramiento de más de una docena de vehículos de alta gama que se localizaron al realizar cateos en propiedades de los hermanos Alfredo y Johnny Hurtado Olascoaga, líderes de esa organización delictiva con presencia en el estado de México, Guerrero y Michoacán.

Uno de los autores materiales del homicidio de Salas Cuadras fue aprehendido en diciembre de 2023, autoridades locales informaron de la detención de Max N, líder de La familia michoacana en la región de Coyuca de Benítez.

En el caso del delegado de la FGR en Guerrero, Fernando García Fernández, se le consideraba una persona discreta , que participaba en ceremonias gubernamentales con autoridades locales, y que no utilizaba escoltas.

Entre los operativos en los cuales se ha mencionado su participación está la detención, en junio de ese año, del dirigente transportista Jesús Echeverría, quien fue identificado como integrante de Los Ardillos.