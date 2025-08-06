▲ La mandataria aseguró que el acuerdo está basado en cuatro principios, encabezados por el respeto a la soberanía. En la imagen, miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Foto Afp

Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 5

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró ayer que el acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos no corre riesgo alguno y que está basado en cuatro principios, encabezados por el respeto a la soberanía nacional. En su conferencia matutina en Palacio Nacional, subrayó que el documento ya está listo para firmarse y que, aunque no se rubricará esta semana, su contenido logró el consenso de ambos gobiernos.

Ya el texto está listo. ¿Cuándo se va a firmar?, ¿cómo se va a firmar? Pues eso ya lo tenemos que definir, pero el acuerdo está listo y parte de cuatro principios, el más importante es el respeto a la soberanía , afirmó. Los otros tres ejes son respeto a la territorialidad, confianza mutua y cooperación en ese marco.

Sheinbaum enfatizó que la relación bilateral se desarrolla bajo un esquema de colaboración sin subordinación. Somos un país soberano. Mantenemos relaciones como país soberano y con Estados Unidos colaboramos de manera muy importante, pero con soberanía. Hay una estrategia de seguridad y se trabaja todos los días , declaró, al preguntarle sobre una publicación de The Wall Street Journal que advertía sobre posibles fricciones bilaterales.

La Presidenta rechazó los señalamientos del diario estadunidense, que aseguró que el acuerdo podría estar en riesgo por la actividad de los cárteles del narcotráfico y la reciente fuga del narcotraficante chino Zhi Dong Zhang, buscado por autoridades de Estados Unidos. “No sé de dónde saca The Wall Street Journal sus fuentes, pero no están bien”, afirmó.