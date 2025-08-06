La Presidenta, desacredita nota de The Wall Street Journal
Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 5
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró ayer que el acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos no corre riesgo alguno y que está basado en cuatro principios, encabezados por el respeto a la soberanía nacional. En su conferencia matutina en Palacio Nacional, subrayó que el documento ya está listo para firmarse y que, aunque no se rubricará esta semana, su contenido logró el consenso de ambos gobiernos.
Ya el texto está listo. ¿Cuándo se va a firmar?, ¿cómo se va a firmar? Pues eso ya lo tenemos que definir, pero el acuerdo está listo y parte de cuatro principios, el más importante es el respeto a la soberanía, afirmó. Los otros tres ejes son respeto a la territorialidad, confianza mutua y cooperación en ese marco.
Sheinbaum enfatizó que la relación bilateral se desarrolla bajo un esquema de colaboración sin subordinación.
Somos un país soberano. Mantenemos relaciones como país soberano y con Estados Unidos colaboramos de manera muy importante, pero con soberanía. Hay una estrategia de seguridad y se trabaja todos los días, declaró, al preguntarle sobre una publicación de The Wall Street Journal que advertía sobre posibles fricciones bilaterales.
La Presidenta rechazó los señalamientos del diario estadunidense, que aseguró que el acuerdo podría estar en riesgo por la actividad de los cárteles del narcotráfico y la reciente fuga del narcotraficante chino Zhi Dong Zhang, buscado por autoridades de Estados Unidos. “No sé de dónde saca The Wall Street Journal sus fuentes, pero no están bien”, afirmó.
Recordó que incluso cuando el presidente Donald Trump sugirió la posibilidad de que fuerzas estadunidenses participaran en operaciones dentro de México, ella se negó categóricamente, lo que fue aceptado por él:
yo le dije que no, que eso no estaba sobre la mesa ni en discusión. Él lo entendió, puntualizó, al reiterar que cualquier cooperación con Washington se hará respetando la soberanía mexicana.
Respecto de la firma del acuerdo, la mandataria señaló que no existe una fecha precisa, aunque se prevé que ocurra en breve.
También informó que está pendiente la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a México.
Todavía en la última llamada que tuvo Juan Ramón de la Fuente con Marco Rubio, con el secretario del Departamento de Estado, quedó pendiente cuándo se haría, pero él tiene interés.
Sheinbaum insistió en que la colaboración en seguridad con Estados Unidos se centra en el intercambio de información y la coordinación estratégica, sin permitir injerencia militar directa.