Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 5

Nueva York y Washington. El fiscal general de Estados Unidos –jefe del Departamento de Justicia– informó a los tribunales y los equipos de defensa que no solicitará la pena de muerte en los casos separados de tres famosos narcotraficantes mexicanos: Ismael El Mayo Zambada García, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes.

El caso más relevante es el de Zambada García, uno de los máximos líderes del cártel de Sinaloa, quien fue entregado a manos de las autoridades estadunidenses después de ser transportado por Joaquín Guzmán López en una avioneta en lo que él llamó un secuestro a cambio de un acuerdo con uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Otros sospechan que podría ser una maniobra más compleja y hasta pactada, sobre todo ahora que se está negociando un posible acuerdo para evitar un juicio con el Departamento de Justicia.

A diferencia de reos y fugitivos extraditados de México a Estados Unidos que por acuerdo legal son exentos de la pena de muerte, eso no es el caso de Zambada García por no llegar como extraditado. Lo mismo aplica en los casos de Caro Quintero y Carrillo Fuentes que fueron expulsados junto con otros 27 reos por el gobierno de México y entregados a las autoridades de Estados Unidos.

Por lo tanto, hasta hoy estaban sujetos a un proceso legal que incluía una eventual condena de muerte si eran declarados culpables en un juicio.

En el caso de El Mayo, los fiscales federales avisaron al juez Brian Cogan, del Tribunal Federal del Distrito del Este con sede en Brooklyn, Nueva York en junio, que seguían discutiendo el potencial por una resolución sin un juicio , o sea, un acuerdo. La próxima audiencia sobre su caso está programada para el 25 de agosto.

Zambada García enfrenta 17 cargos criminales federales en su contra por narcotráfico. Se presentó por primera vez en Nueva York en septiembre del año pasado después de ser trasladado desde Texas adonde llegó con el hijo de El Chapo el 25 de julio de 2024.

En el caso de Caro Quintero, el motivo principal del proceso contra un ex narcotraficante sin relevancia reciente y de otra era, gira en torno de la acusación de que fue el encargado de la tortura y muerte del agente estadunidense antinarcóticos Enrique Kiki Camarena en 1985, hace 40 años. Su causa, afirma repetidamente la agencia antinarcóticos DEA y el Departamento de Justicia, es ejemplo de que cualquiera que cometa un delito contra oficiales o agentes estadunidenses rendirá cuentas ante la justicia de ese país en algún momento.