El blanquiazul busca que se investigue a vocero guinda por
red de corrupción; él acusa revanchismo
Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 4
La disputa entre el Partido Acción Nacional (PAN) y Morena, en la figura del vocero de los guindas en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, arreció luego de que el blanquiazul anunciara que propuso la creación de una comisión especial investigadora sobre la
posible red de corrupción de la que formaría parte el legislador.
El morenista desestimó los señalamientos de los panistas, sostuvo que son
falsos y los atribuyó a una “campaña de guerra sucia” para desacreditarlo y obligarlo a detener sus acusaciones sobre el llamado cártel inmobiliario, en el que habrían participado diversos dirigentes de Acción Nacional en la alcaldía de Benito Juárez.
En conferencia de prensa, el diputado panista Héctor Saúl Téllez anunció que ayer mismo presentó un punto de acuerdo ante la Junta de Coordinación Política de la cámara para crear una comisión que indague las supuestas irregularidades cometidas por Ávila, e incluso adelantó que su partido podría interponer denuncias penales contra el legislador por Aguascalientes.
A decir de Téllez, el vocero de Morena amasó
una riqueza incuantificable durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, en particular por su cercanía con el entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, de quien obtuvo diversos contratos.
De igual manera, resaltó sus vínculos
cuestionables con Emiliano Salinas, hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari; el coordinador de los senadores guindas, Adán Augusto López Hernández, actualmente señalado por nombrar como titular de Seguridad a Hernán Bermúdez a pesar de sus vínculos con el crimen organizado, y Carlos Lozano de la Torre, ex gobernador de aquella entidad.
El panista aseguró que Ávila
tiene 42 expedientes judiciales en 15 estados de la República por supuesto incumplimiento de contratos, que habría obtenido a través de “moches y corrupción”, además de contar con una
inexplicable riqueza patrimonial en Estados Unidos, donde posee tres residencias de lujo.
Unos minutos después, Ávila contestó con otra conferencia de prensa: manifestó que las acusaciones del PAN no son
nada nuevo, son paja y se trata de una
calumnia para tratar de desacreditarlo y hacer que detenga sus denuncias contra el dirigente nacional del blanquiazul, Jorge Romero, y otros políticos panistas involucrados en el cártel inmobiliario.
Todo lo que dicen es falso. Inventan mentiras a medias para tratar de dañar mi imagen, pero no me voy a echar atrás y no me voy a callar, enfatizó y dijo que la comisión especial para investigarlo
es un sueño, mientras que la que él propuso para investigar a los panistas
sí la vamos a constituir.