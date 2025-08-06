Fernando Camacho y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 4

La disputa entre el Partido Acción Nacional (PAN) y Morena, en la figura del vocero de los guindas en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, arreció luego de que el blanquiazul anunciara que propuso la creación de una comisión especial investigadora sobre la posible red de corrupción de la que formaría parte el legislador.

El morenista desestimó los señalamientos de los panistas, sostuvo que son falsos y los atribuyó a una “campaña de guerra sucia” para desacreditarlo y obligarlo a detener sus acusaciones sobre el llamado cártel inmobiliario, en el que habrían participado diversos dirigentes de Acción Nacional en la alcaldía de Benito Juárez.

En conferencia de prensa, el diputado panista Héctor Saúl Téllez anunció que ayer mismo presentó un punto de acuerdo ante la Junta de Coordinación Política de la cámara para crear una comisión que indague las supuestas irregularidades cometidas por Ávila, e incluso adelantó que su partido podría interponer denuncias penales contra el legislador por Aguascalientes.

A decir de Téllez, el vocero de Morena amasó una riqueza incuantificable durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, en particular por su cercanía con el entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, de quien obtuvo diversos contratos.