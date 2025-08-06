Ministro presidente electo acude al senado
vacío judicialcon la llegada de nueva Corte
La noche del 1º de septiembre será histórica, señala; se dará un nuevo rostro al PJ, coinciden futuros integrantes
Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 4
No habrá lagunas ni vacío alguno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que
se trabajará fuerte desde el primer día, indicó ayer el próximo presidente del máximo tribunal, el ministro electo Hugo Aguilar Gómez, quien resaltó que hay avances en el proceso de entrega-recepción del órgano judicial.
Entrevistado en el Senado, confirmó que ya invitó a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los titulares de ambas cámaras del Congreso a la sesión solemne del próximo 1º de septiembre, en que se instalará la SCJN con los nueve ministros surgidos de las urnas.
Expuso que esa sesión, programada para las 10 de la noche, será histórica, porque se trata de
un acto republicano de pleno respeto entre los poderes que surgen del pueblo, dentro del
momento inédito que estamos viviendo en el país.
El ministro electo Aguilar Gómez se reunió temprano con los presidentes de la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López Hernández, además de otros legisladores de Morena, en un encuentro que calificó como
fructífero, ya que afinaron detalles sobre la otra sesión solemne nocturna que se llevará a cabo el 1º de septiembre en ese recinto legislativo, en la que rendirán protesta 881 jueces, magistrados y ministros electos por la ciudadanía.
Por otra parte, precisó que desde ahora se están preparando para que no haya ningún vacío judicial. Bajo su presidencia, la Suprema Corte
va a realizar sus actividades con mucha fuerza, yo espero que sea desde el primer día, porque tenemos muchas tareas, muchos expedientes. Se están preparando, agregó, para
tomar las decisiones que correspondan en el cambio que vamos a tener.
Avanza entrega-recepción
Expuso, asimismo, que el proceso de entrega-recepción con la ministra Norma Piña Hernández avanza de forma adecuada.
Vamos muy bien, está fluyendo la información necesaria para tomar las decisiones y los ajustes, los cambios que vamos a tener a partir del 1º de septiembre.
Más tarde, los nueve ministros electos sostuvieron, en la SCJN, su segunda reunión previa a su toma de posesión, en la que comenzaron a delinear el diseño institucional para atender el rezago de miles de asuntos que heredarán del actual pleno.
Con unidad y compromiso, las ministras y ministros electos acordaron sostener reuniones periódicas hasta que tomen posesión de sus cargos, pues es necesario lograr consenso sobre los temas que habrán de imprimir un nuevo rostro a la Suprema Corte, expresaron en un comunicado.
Como adelantó La Jornada, el 1º de septiembre se celebrarán tres ceremonias: la toma de protesta en el Senado, la sesión solemne de instalación y la entrega del Bastón de Mando por autoridades indígenas y afromexicanas.