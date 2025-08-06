Andrea Becerril, Georgina Saldierna e Iván E. Saldaña

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 4

No habrá lagunas ni vacío alguno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que se trabajará fuerte desde el primer día , indicó ayer el próximo presidente del máximo tribunal, el ministro electo Hugo Aguilar Gómez, quien resaltó que hay avances en el proceso de entrega-recepción del órgano judicial.

Entrevistado en el Senado, confirmó que ya invitó a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los titulares de ambas cámaras del Congreso a la sesión solemne del próximo 1º de septiembre, en que se instalará la SCJN con los nueve ministros surgidos de las urnas.

Expuso que esa sesión, programada para las 10 de la noche, será histórica, porque se trata de un acto republicano de pleno respeto entre los poderes que surgen del pueblo , dentro del momento inédito que estamos viviendo en el país .

El ministro electo Aguilar Gómez se reunió temprano con los presidentes de la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López Hernández, además de otros legisladores de Morena, en un encuentro que calificó como fructífero , ya que afinaron detalles sobre la otra sesión solemne nocturna que se llevará a cabo el 1º de septiembre en ese recinto legislativo, en la que rendirán protesta 881 jueces, magistrados y ministros electos por la ciudadanía.