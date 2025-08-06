comisión internaque
contribuirácon la presidencial
Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 3
Morena anunció que conformará una
comisión interna para
contribuir a las tareas de la instancia presidencial para la reforma electoral, mientras los diputados del partido guinda anticiparon que se requerirá un consenso con el resto de los grupos parlamentarios ante lo
delicado de algunos temas de la modificación.
Luego de que la comisión presidencial fue creada de manera formal con el decreto publicado el lunes en el Diario Oficial de la Federación, la dirigencia nacional de Morena planteó que deben analizarse temas como la permanencia de legisladores plurinominales, el presupuesto para las fuerzas políticas y la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice no sólo las elecciones federales, sino también las locales.
¿Qué pasa con esos hoy diputadas, diputados, que llegan a curules sin haber estado en territorio, sin haber hecho campaña, sin haber pedido el voto? Si debemos seguir un modelo de listas de los partidos políticos, donde aquí yo como dirigente podría ponerme de acuerdo y empezar a armar la lista y meter a mis cuates o a quien yo considere. Y estas personas no tienen que ir a la calle a pedir el voto. Entran porque entran, señaló la dirigencia de Morena en conferencia en San Luis Potosí.
También se pronunció por evaluar la viabilidad de que el INE se encargue de todos los comicios en el país,
porque cuenta con los recursos humanos, materiales, la experiencia, la autonomía. Entonces debe evaluarse esa posibilidad para que sea mucho más eficiente y para que, como siempre, se respete la democracia.
Temas delicados
A la par, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados resaltó que construir la reforma constitucional en materia electoral implicará
un camino largo, porque hay temas delicados que requieren del consenso de las fuerzas políticas.
En específico, con los otros partidos de la coalición, PT y PVEM, se requerirá
un consenso anticipado para poder lograr mayoría calificada en la votación en las dos cámaras del Congreso, señaló la coordinación morenista en San Lázaro.
Ayer, en un video difundido en redes sociales, los guindas ponderaron la integración de la comisión del Ejecutivo que redactará la iniciativa de la reforma y ratificaron que los diputados participarán en los eventuales foros de consulta a los que convoque esa instancia.