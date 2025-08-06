De la Redacción

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 3

Morena anunció que conformará una comisión interna para contribuir a las tareas de la instancia presidencial para la reforma electoral, mientras los diputados del partido guinda anticiparon que se requerirá un consenso con el resto de los grupos parlamentarios ante lo delicado de algunos temas de la modificación.

Luego de que la comisión presidencial fue creada de manera formal con el decreto publicado el lunes en el Diario Oficial de la Federación, la dirigencia nacional de Morena planteó que deben analizarse temas como la permanencia de legisladores plurinominales, el presupuesto para las fuerzas políticas y la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice no sólo las elecciones federales, sino también las locales.