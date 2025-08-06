Alonso Urrutia y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 3

Al justificar la integración de la comisión para la reforma electoral, integrada sólo por miembros vinculados a su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que habrá una amplia discusión donde participarán actores de la oposición o ex consejeros electorales. Ratificó que se va a realizar una consulta abierta porque “queremos una reforma electoral que represente al pueblo. No es nada más ‘bájale tanto a los partidos a tanto’, sino mucho más profunda”.

Aunque no habló mucho del tema porque ayer se presentó en la conferencia el plan para Petróleos Mexicanos, Sheinbaum dijo que se va a escuchar a la gente, no sólo a expertos electorales o comentócratas, algunos de los cuales “fueron los artífices del fraude electoral de 2006. Ahí está Ugalde. Para quienes nos escuchan: Luis Carlos Ugalde, 2006, presidente del INE. La gente pedía en las calles ‘voto por voto, casilla por casilla’ y se negaron a abrirlas, sólo abrieron 8 por ciento”. Y acotó: se va a escuchar a todos.