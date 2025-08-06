En la discusión participarán opositores y ex consejeros, dice
se va a escuchar a todos: Sheinbaum
Resalta que van por una modificación más profunda que sólo reducir presupuesto
Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 3
Al justificar la integración de la comisión para la reforma electoral, integrada sólo por miembros vinculados a su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que habrá una amplia discusión donde participarán actores de la oposición o ex consejeros electorales. Ratificó que se va a realizar una consulta abierta porque “queremos una reforma electoral que represente al pueblo. No es nada más ‘bájale tanto a los partidos a tanto’, sino mucho más profunda”.
Aunque no habló mucho del tema porque ayer se presentó en la conferencia el plan para Petróleos Mexicanos, Sheinbaum dijo que se va a escuchar a la gente, no sólo a expertos electorales o comentócratas, algunos de los cuales “fueron los artífices del fraude electoral de 2006. Ahí está Ugalde. Para quienes nos escuchan: Luis Carlos Ugalde, 2006, presidente del INE. La gente pedía en las calles ‘voto por voto, casilla por casilla’ y se negaron a abrirlas, sólo abrieron 8 por ciento”. Y acotó: se va a escuchar a todos.
–Una cosa es que se les escuche y otra que se les tome en cuenta.
–Se va a escuchar a todos y se les va a tomar en cuenta.
Sheinbaum fue insistente en recordar el fraude de 2006, cuando la gente pedía “que se abran todas las casillas, que se cuenten de nuevo todos los votos. ¿Qué más democrático que eso? 2006. Se negaron. Ah, pero ahora son paladines de la democracia. Ellos definen, dicen que somos ‘autoritarios’, ‘¡es un México que no reconocemos!’ No, pues ya no es el de los fraudes. No, eso sí ya no”.
La Presidenta adelantó que el próximo lunes acudirá a la conferencia Pablo Gómez, quien encabezará los trabajos de la comisión, para dar a conocer de forma más amplia cómo habrán de trabajar.