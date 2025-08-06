▲ Personas con problemas de movilidad y sus familias fueron agredidos por la policía de Buenos Aires para impedir que realizaran una marcha al Congreso. Foto Afp

Sputnik y Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 27

Buenos Aires. Efectivos de la Gendarmería argentina reprimieron violentamente ayer una protesta contra el reciente veto del presidente argentino, Javier Milei, a la propuesta de extender el subsidio a discapacitados.

Me parece que es sumamente innecesario que traigan a las fuerzas armadas, a la policía, a esta marcha... Fíjate cuántos efectivos de la ciudad hay acá, donde se manifiestan personas amputadas, con parálisis cerebral... Defendemos los derechos fundamentales que contiene la Constitución, a los que no se les destina la plata necesaria , señaló una de las manifestantes a la señal TN.

La Gendarmería y la Policía Federal Argentina activaron el inconstitucional protocolo contra piquetes, el cual busca que las protestas no corten la circulación en calles y avenidas.

El Foro Permanente para la Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad enfatizó que hay empleados protegidos en los llamados talleres que perciben 28 mil pesos mensuales (unos 20 dólares).

El Foro convocó a la marcha bajo el lema No al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad , y advirtió mediante un comunicado sobre las condiciones económicas de personas que –en su gran mayoría– no pueden trabajar.

Presidente (Milei), ¿cómo se sobrevive sin trabajo ni ingresos? ¿De qué forma se transita una vida digna sin los apoyos necesarios? ¿Cuál es la respuesta desde el Estado a quienes dependen de estos dispositivos para vivir? , preguntaron los activistas en el documento.

Añadieron: Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir. Gobernar implica asumir responsabilidades con todos los sectores y no dejar en el olvido a quienes más lo necesitan .

Antier quedó plasmado en el Boletín Oficial el veto del presidente Milei al aumento para las jubilaciones y la prórroga de la emergencia en discapacidad.

Murieron dos madres de Plaza de Mayo

Enriqueta Rodríguez de Maroni, la Madre de Plaza de Mayo cuyo testimonio a la televisión holandesa durante el Mundial de Futbol en 1978 dio a conocer internacionalmente los crímenes de la dictadura argentina, falleció ayer a los 98 años, informó la organización humanitaria.