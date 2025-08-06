The Independent, Sputnik y Prensa Latina

Washington. Barack Obama, ex presidente estadunidense, alertó ayer que en este momento los republicanos en Texas intentan manipular los distritos electorales para ganar injustamente cinco escaños en las elecciones intermedias del próximo año. Esto es una apropiación de poder que socava nuestra democracia , en momentos en que la Cámara de Representantes del sureño estado no logró quorum por segunda jornada consecutiva ante el boicot de la bancada demócrata para bloquear esa iniciativa.

El ex mandatario demócrata (2009-17) instó en sus redes sociales a unirse a @RedistrictFdn en un evento virtual para aprender cómo la redistribución de distritos influye en el voto y cómo se puede actuar al respecto.

El mandatario Donald Trump defendió que Texas tiene derecho a cinco escaños más, al tiempo que la Cámara de Representantes de ese estado suspendió su sesión debido a que no se alcanzó el quorum, debido a que más de 50 legisladores demócratas huyeron el domingo de la entidad para boicotear el plan de redefinir los distritos del Congreso local.