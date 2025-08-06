Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 26
Washington. Barack Obama, ex presidente estadunidense, alertó ayer que
en este momento los republicanos en Texas intentan manipular los distritos electorales para ganar injustamente cinco escaños en las elecciones intermedias del próximo año. Esto es una apropiación de poder que socava nuestra democracia, en momentos en que la Cámara de Representantes del sureño estado no logró quorum por segunda jornada consecutiva ante el boicot de la bancada demócrata para bloquear esa iniciativa.
El ex mandatario demócrata (2009-17) instó en sus redes sociales a unirse a @RedistrictFdn en un evento virtual para aprender cómo la redistribución de distritos influye en el voto y cómo se puede actuar al respecto.
El mandatario Donald Trump defendió que Texas tiene derecho a cinco escaños más, al tiempo que la Cámara de Representantes de ese estado suspendió su sesión debido a que no se alcanzó el quorum, debido a que más de 50 legisladores demócratas huyeron el domingo de la entidad para boicotear el plan de redefinir los distritos del Congreso local.
Mientras, Trump afirmó, sin dar detalles, que su administración publicará nuevas reglas sobre el trabajo agrícola migrante.
No podemos dejar que nuestros agricultores se queden sin nadie [los inmigrantes]. Son personas que no se pueden remplazar fácilmente. La gente que vive en el centro de la ciudad no hace ese trabajo. Simplemente no lo hacen. Y lo han intentado, lo hemos intentado. Todos lo intentaron. No lo hacen. Esta gente lo hace de forma natural, expuso en una entrevista con CNBC, informó Politico.
Al continuar con su ofensiva antimigratoria, el Departamento de Justicia publicó una nueva lista de 35 jurisdicciones
santuarios a los que acusó de tener políticas que
impiden la aplicación de las leyes federales de migración, entre ellas Nueva York, Los Ángeles y Chicago, y se comprometió a demandar a los estados, condados y ciudades que limiten la cooperación local con los agentes federales de inmigración.
La lista incluyó a 12 estados: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Minnesota, Nevada, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Vermont y Washington, así como al Distrito de Columbia y los condados de Baltimore (Maryland), Cook (Illinois), San Diego (California) y San Francisco (California), además de 18 ciudades desde Seattle hasta Filadelfia.
En Yakima, Washington, agentes de migración escaparon de un ataque incendiario en su sede, luego de que un
alborotador cobarde arrojó una piedra por una ventana y causó un
pequeño incendio.