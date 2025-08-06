Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 21
El Plan Estratégico 2025-2030 de Petróleos Mexicanos (Pemex), que permite la participación de inversión privada en exploración, es la mejor señal que la iniciativa privada puede tener, señalaron dirigentes empresariales, quienes subrayaron que respaldan este apoyo gubernamental.
Después de acudir a la presentación de la estrategia en la nueva sede de la Secretaría de Energía (Sener), Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), comentó en entrevista que existen tres señales positivas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia energética.
La primera es que se permitirá la participación de privados en inversiones mixtas en la exploración de campos; la segunda es que la estrategia es sustentable, mientras la tercera es la reacción positiva de las calificadoras ante la emisión de bonos por la Secretaría de Hacienda para cubrir las necesidades económicas y financieras de la empresa pública a corto plazo.
Además de reconocer que estas
buenas señales ocurren a 10 meses de que haya iniciado la actual administración federal, Cervantes Díaz comentó que el gobierno está trabajando con el sector empresarial para que la inversión privada participe en todas las áreas, no sólo en el sector energético.
El dirigente del CCE también resaltó el hecho de que se abra una ventanilla para que Pemex atienda todos los adeudos con proveedores a fin de liquidar facturas pendientes
con total transparencia.
Por separado, Alberto de la Fuente, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), destacó que el programa tiene rumbo y claras directrices, así como el respaldo parte del gobierno federal, por lo que también cuenta con el apoyo del sector privado.
Tenemos confianza en México y por eso las empresas están invirtiendo miles de millones de dólares. Hay confianza en el gobierno y hay confianza en México, destacó.
Además de mencionar que los próximos dos años serán claves, subrayó que el mensaje es el interés en trabajar con el sector privado. Sobre las inversiones mixtas, el también director general de Shell en México comentó que cada empresa estará evaluando si participará.
Mencionó que es pronto para tener un análisis sobre el potencial de las inversiones.
Hay un reconocimiento de la contribución que hacemos las empresas privadas; hablaron de proyectos estratégicos en los que ya participan empresas privadas, indicó.
Amexhi celebró el plan y resaltó que Pemex es la empresa más importante del país.
Vemos positivo que se reconozca a la iniciativa privada como elemento clave del plan estratégico por su capacidad para generar asociaciones de valor para México. Asimismo, reconoció que se busque aumentar la producción de gas natural para fortalecer el suministro nacional, pues la mayor parte se importa sólo de Estados Unidos,
lo cual pone en riesgo la seguridad energética nacional.