Alejandro Alegría y Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 21

El Plan Estratégico 2025-2030 de Petróleos Mexicanos (Pemex), que permite la participación de inversión privada en exploración, es la mejor señal que la iniciativa privada puede tener, señalaron dirigentes empresariales, quienes subrayaron que respaldan este apoyo gubernamental.

Después de acudir a la presentación de la estrategia en la nueva sede de la Secretaría de Energía (Sener), Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), comentó en entrevista que existen tres señales positivas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia energética.

La primera es que se permitirá la participación de privados en inversiones mixtas en la exploración de campos; la segunda es que la estrategia es sustentable, mientras la tercera es la reacción positiva de las calificadoras ante la emisión de bonos por la Secretaría de Hacienda para cubrir las necesidades económicas y financieras de la empresa pública a corto plazo.

Además de reconocer que estas buenas señales ocurren a 10 meses de que haya iniciado la actual administración federal, Cervantes Díaz comentó que el gobierno está trabajando con el sector empresarial para que la inversión privada participe en todas las áreas, no sólo en el sector energético.