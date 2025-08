–¿Matarán a la fiesta los de dentro y los de fuera?

–Matar es algo muy serio y en la fiesta es lo que ha faltado. Matar a la fiesta es no conservar la bravura, no saber usar la pica, las banderillas, el estoque, la cruceta, la puntilla, hasta convertir en ocasiones a los toros en moronga. Matar a la fiesta es usar su tema y defensa pa’pavonearse bajo el pretexto del proteccionismo indiscriminado, el ecologismo demagogo y el humanismo de opereta. Pero la fiesta como tal no está muerta, como zutana sigue ninguneada y como mengana espera un milagro.

–¿Tiene amigos dentro de la fiesta de los toros?

–Los tengo en la vida, pues la tauromaquia como tal es un gajo del globo terráqueo en el continente de lo popular. Ahora rifa el maquillaje mentiroso con animales que en vez de pica piden mamila y las gradas son piqueras a las que les da igual Chano que Chon, así que ambos se echan de menos. Ya no hay nombres que tengan el suficiente atractivo pa’que a su conjuro llenen las plazas. Manolo y Valente fueron los últimos referentes del siglo pasado.

–¿La crítica especializada?

–En las redes sociales cada vez participan más personas pero excluyendo a algunos profesionales o a los muy enterados, ¿los del exhibicionismo qué le aportan a la gente? Se dice que perro no come carne de perro, pero la jauría está tan raquítica que se ha vuelto exclusiva y excluyente. Cuando dices o escribes y no tienes eco, pues no dices ni escribes. Así la fiesta, que gracias a sus profesionales ha perdido eco en la sociedad.