▲ Dimitri Medvediev, ex presidente de Rusia, durante una conferencia de prensa en una visita oficial a Le Havre, en el oeste de Francia, en junio de 2019. Foto Afp

a en Radar Geopolítico (http://bit.ly/4oiomV7) advertí la alta letalidad retórica entre el muy influyente y pugnaz senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham (http://bit.ly/3IVQL36), y el ex presidente Dimitri Medvediev, quien le replicó que Rusia no recibía ultimátums de nadie (http://bit.ly/4l9VbAL). Luego entró al quite Trump, quien fue empresario del boxeador Mike Tyson, y arremetió en forma despectiva contra Medvediev, cuando ya había calentado los ánimos al fustigar las “economías muertas (¡ megasic!)” de Rusia e India (http://bit.ly/45dWCbs). Allí nació la ulterior diatriba necrófila.

Medvediev, quien juega el papel del policía malo del equipo Putin, le contestó a Trump con dos términos necrófilos: walking dead – caminante muerto , que puede tener muchas interpretaciones–, y el código simbólico de dead hand (mano muerta) de alto significado operativo (http://bit.ly/45wkUi6), que llevaron a Trump a colocar dos (sic) submarinos nucleares cerca de Rusia (http://bit.ly/40JP5zN). Trump se había mofado del ex mandatario Medvediev quien todavía se cree presidente y tomó como pretexto lo de la mano muerta para colocar submarinos con misiles Trident para un Armagedón nuclear. Todo esto lo explaya óptimamente el ex marine e inspector nuclear Scott Ritter (SR; http://bit.ly/45pnFRo), donde, después de criticar a Trump, explica que la mano muerta se refiere en forma disuasiva a la respuesta, en la época soviética, a un primer ataque de EU que sería contestado con una masiva represalia en automático.

SR devela que Rusia posee el más letal submarino del mundo, dotado con 96 (¡ megasic!) bombas nucleares, por lo que infiere que el planeta se encuentra en una situación extraordinariamente peligrosa con una alta probabilidad de un Apocalipsis nuclear y concluye en forma dramática que si no se detienen en su retórica los contendientes habría que darnos por muertos cuando es mejor morir que vivir . Yo no tomo partido cuando nuestra postura debe ser de concordia y armonía entre las dos superpotencias nucleares.