Kamchatka: Tierra del fuego y el hielo

I

magínense que estamos en una península rusa espectacular con la belleza de 414 glaciares y 160 volcanes, de ellos, 29 activos. La Madre Naturaleza le puso fuego y hielo, fuentes y cavernas geotérmicas, zonas florecientes en los campos de hielo, variedad de figuras de piedra, suelos volcánicos, gran colorido en el espacio geográfico, numerosos ríos y lagos donde viven aves, águilas marinas, osos pardos,focas y delfines, entre otros.

La población y los turistas viajan en trineos tirados por perros, sin olvidar que el nombre de lugar tiene su origen en el idioma ainu, habitantes nativos del sur de la península e islas japonesas donde vivían.

Geógrafos y geólogos observan dos placas tectónicas, la del Pacífico, que se mueve debajo de la de Ojotsk, llamado proceso de subducción, ubicado en la fosa de Kuril-Kamchatka, forma parte del Cinturón de fuego del Pacífico, lugar sísmico y volcánico más grande y activo del mundo. Esto provocó el sismo de magnitud 8.8 que originó tsunamis en toda la costa del océano Pacífico.

Este espacio peninsular es muy atractivo; mientras más lo visites, más misterioso se vuelve.

José Balanzario Zamorate

Un continente de nombre erróneo

Las tres carabelas, La Niña, La Pinta y la Santa María, salieron del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 y llegaron a Guanahaní el 12 de octubre de ese año. Cristóbal Colón navegaba en la Santa María ¿Qué hubiera ocurrido en nuestro continente si Colón no hubiera extraviado su ruta que originalmente era rumbo a Asia?

Nada quizá, porque el nombre del continente no le alcanzó y los que le sucedieron en la invasión actuaron como él, agresivos y discriminadores con los que ya residían aquí. Se hubiera evitado, eso sí, el abandono en algún lugar perdido, de la estatua que se alzaba triunfante en avenida Reforma. Dueños de un continente de nombre erróneo, pero ya amado por nosotros, ¿Cómo podemos permitir lo que está pasando, en Gaza con Netanyahu apoyado por EU con un Trump enloquecido y en El Salvador, con un hombre que preceptúa su propia eternidad? Y ahora con 28 que firman por Álvaro Uribe, en los prolegómenos del fascismo, si es que no dentro, y que advierten con su firma ante el mundo lo que puede pasar si no los detenemos.

Tere Gil

Bazar Músico Cultural de Taxqueña, en riesgo

El proceso de gentrificación que vive actualmente la Ciudad de México se intensificará conforme se acerque el Mundial de Futbol.

En la vorágine informativa se ha perdido de vista que la gentrificación tiene que ver también con el espacio público. En cuanto a la remodelación del Cetram Taxqueña y la ampliación del Tren Ligero, ambas obras están siendo utilizadas por autoridades de la alcaldía Coyoacán como pretexto para acabar con el Bazar del Músico, que tiene una existencia de más de 40 años y se instala en la calle Puerto Rico todos los martes, en el acceso sur del paradero.