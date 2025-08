C

oncluí la entrega anterior narrando la afirmación de los coautores de How is Critical Economic Theory Possible? (HCETP) de que el único escenario en que la premisa de la teoría del valor trabajo (TVTr) sobre la escasez del Tr y la abundancia de los demás medios se puede hacer realidad es en el nivel superior de socialismo, que es una sociedad de la abundancia, lo cual, según ellos, si bien no es en principio inconcebible, es una situación límite y no una condición general. Especifican que en esta situación límite, de capacidades productivas ilimitadas, la fuerza de trabajo (FT) podría poner todas las fuerzas naturales a su servicio en el mismo momento. Pero la TVTr así formulada sería inútil, pues la sociedad nunca distribuye todos los recursos en principio utilizables entre sus metas de Pr; sólo administra los recursos utilizables en un punto del tiempo, lo que requiere optimización basada en qué tan escasos o abundantes son estos recursos en ese punto temporal y no en cuánto podrían expandirse con el uso de todos los recursos naturales, concediendo tiempo infinito para su transformación en medios de producción utilizables. En una economía dinámica, añaden, en la cual las necesidades (N) sociales y el sistema de fuerzas productivas están en transformación continua, es normal que la escasez de ciertos factores cambie de tiempo en tiempo; es posible que en cierto momento el Tr sea más escaso que algunos medios y después éstos se vuelvan más escasos que aquél. Por esta razón, darle prioridad estricta a uno de los factores de producción nos aleja de la explicación de los procesos económicos como realmente son y del establecimiento de reglas generales de una economía que funcione racionalmente. Por tanto, cuando la vasta mayoría de los recursos está disponible en montos limitados, es inconveniente atenerse a las máximas prácticas de una teoría que sólo trata a un factor como escaso. La sustitución del Tr por medios de producción es sólo costo eficiente en el caso especial cuando la diferencia entre Tr vivo y Tr muerto hace posible el logro de al menos tantas tareas apreciadas como a las que la sociedad renunció mediante el gasto de los medios dados. Así, puede ser muy razonable no sustituir Tr con equipo, sino equipo con Tr y mostrar preferencia por innovaciones técnicas que ahorren medios distintos que el Tr. En estos casos, seguir las prescripciones de la TVTr alejaría a la sociedad de la solución económica óptima. Cuando los recursos son escasos, la tarea económica misma (distribuir los recursos limitados entre las varias metas sociales) vincula inextricablemente las condiciones sociales y naturales de la satisfacción de N. La separación de la relación natural entre hombres y cosas de la relación social entre hombre y hombre supone la abundancia perfecta. Incluso si eso pudiera realizarse, no se llegaría a una forma general de lo que hacen los sistemas económicos históricos –distribuir los recursos escasos–, sino que se eliminaría esta tarea al hacerla superflua. De aquí concluyen que el contraste entre socialismo (SCL) y capitalismo (CPL) que Marx (Mx) identifica en su filosofía de la historia se sitúa en una terminología falaz, utópica. Ninguna economía SCL puede eliminar totalmente la reificación ni construir garantías institucionales que excluyan la posibilidad de la alienación.