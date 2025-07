Néstor Jiménez, Arturo Sánchez Jiménez y Braulio Carbajal

Miércoles 30 de julio de 2025, p. 17

Tras defender la autonomía del Banco de México (BdeM), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que vale la pena discutir si esa institución debe dedicarse sólo a los temas relacionados con la fijación de las tasas de interés y su impacto en la inflación o ampliar su visión en términos del desarrollo económico del país, manteniendo su autonomía .

Consultada en su conferencia de prensa matutina sobre si el BdeM debería ampliar sus funciones, recordó que algunos bancos centrales, como el Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, tienen por propósito no solamente (atender) la inflación relacionada con las tasas de interés, sino el empleo. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿eh? La Fed tiene una misión que va más allá del control de la inflación. Incluso lo he hablado con los banqueros en algunas de las reuniones en las que he tenido oportunidad de estar , mencionó.

No obstante, no tenemos pensado ahorita cambiar ni la Constitución ni leyes, para que no se asusten, sino sencillamente que entre los mismos bancos, por ejemplo, se plantee la discusión de las tasas de interés, la necesidad de que el sistema financiero nacional otorgue más préstamos, más créditos, a pequeñas, a medianas empresas .

Especialistas señalaron que cambiar la ley para que el BdeM tenga un mandato dual, es decir, que su meta no sólo sea contener la inflación, sino también incentivar el crecimiento económico, no tendría necesariamente por qué intervenir con su autonomía. Sin embargo, esto no sería posible en el corto plazo, dado que la economía mexicana aún está muy expuesta a choques externos.