Los quejosos marcharon y movilizaron más de 70 camiones y unidades tipo van desde la estación San Antonio Abad de la línea 2 del Metro, que convirtieron en estacionamiento porque no lograron llegar al Zócalo, debido a que decenas de elementos de la Policía Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron tres líneas de contención y colocaron dos camiones costeros y dos camionetas tipo pick up para impedir su paso.

Refacciones y trámites

A decir de los transportistas, el alza en los precios de las refacciones, gasolina y diésel, así como diversos trámites, dificultan el mantenimiento a las unidades, por lo que el vocero del FAT, Francisco Carrasco, dijo que insistirán en la homologación de la tarifa que opera en la entidad mexiquense.

No obstante, adelantó que si no se acepta el aumento al pasaje exigirán que se entregue un bono emergente, que no sustituye a la tarifa, pero la propuesta es que sea por 12 mil pesos mensuales a los transportistas del FAT , que aglutina a 8 mil transportistas.

Mientras Saúl Medina, líder de la ruta 18, dijo que es necesario renovar las concesiones, además del bono de chatarrización, e insistió en que las protestas volverán a las calles en caso de no tener respuesta a la exigencia del aumento al pasaje.

Además de camiones y vehículos del FAT, decenas de tráileres se quedaron varados en la calzada San Antonio Abad por más de tres horas.