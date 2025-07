El baile, como dice Jorge Alberto Manrique, por su carácter mismo de actividad espontánea y en cierto modo irreflexiva, no resulta materia que se preste a un exhaustivo análisis. No, por lo menos mientras sea la expresión natural, vívida de una emoción indescriptible .

En Los Ángeles el baile es religión. Una retórica pagana dice: a La Villa, por el milagro guadalupano, a Los Ángeles, por el milagro del cuerpo .

En lo particular, me gusta ir al Salón Los Ángeles porque es el pretexto perfecto para encontrarme con gente gozadora con la cual compartir un bailecito, un trago amable, charlar y celebrar la vida.

Debo confesar que tengo el mismo deliquio: bailar y ver bailar. Me gusta observar al público y cómo se comportan: ver a esos maravillosos bailadores de danzón desplazarse con elegancia por la pista; las dinámicas salseras en uno o dos de integrantes de academias de baile y a los iniciados en el baile mezclarse con los experimentados y aprehender los pasos de salsa, cumbia, mambo o chachachá, evidenciando más sesiones de baile y prometer regresar para seguir pataleando la pista.

Luego de ser testigo de los que llegan a cazar , los que van en busca de la aventura, que invitan a la mujer elegida y sin importar quién es, qué edad, religión o situación económica tiene, la llevan a la pista. Él, que es un experimentado en el tema, poner control en el baile y exigir, sin decirlo una intimidad física. Ella, fingir ceder y aceptar, permitiendo que una persona que no conoce le toque y la conduzca. Colaborar para que fluya el baile, esa es la gran lección. Porque si ella no sabe o no accede, el experimento no funciona y el mundo se rompe a pedazos.

Ay, el baile. Esa actividad lúdica, sensual, amorosa, totalizante… fenómeno de vida que en el Salón Los Ángeles se da con puntualidad. Bailemos pues, que bailar es soñar con los pies.

Cabe decir que con motivo de su aniversario, el Salón Los Ángeles preparó dos sendos programas: el sábado con el cumbiambro Alberto Pedraza encabezando el cartel con las agrupaciones ya citadas. Y el sábado 9 de agosto programa juvenil , que incluye el surf playero del Sr. Bikini, circo y baile de Triciclo Circus Band, cumbia chacotera con Tropikal Forever y la música de experimentación y mezcla de diversos géneros de Insulini y Los Espantasuegras.

¡Allá nos vemos!

