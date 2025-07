C

on la Unión Europea y Japón doblegados, endurecido con Vladimir Putin, a quien ha dado 10 o 12 días para que resuelva la guerra con Ucrania, so pena de aranceles contra Rusia, e incluso en diferendo con Benjamin Netanyahu por la hambruna en Gaza, que el israelí niega, Donald Trump se encamina a decidir el tamaño de la imposición a México en el primer minuto del próximo viernes.

No es solamente lo arancelario, que de por sí resultaría muy impactante, sobre todo si implicara la virtual abrogación del tambaleante pero subsistente tratado comercial norteamericano, sino en lo político y social: las pretensiones de los halcones de la Casa Blanca no se circunscriben a lo comercial y lo económico, pues buscan también deteriorar el proceso denominado Cuarta Transformación para dar paso no necesariamente a los mismos factores de poder desplazados a partir de 2018 (el PRI y el PAN clásicos, por ejemplo), sino, en especial, a una mezcla tecnoempresarial y religiosofarandulera alineada abiertamente con Washington, colocados algunos de los voceros y operadores de ese batidillo oportunista (Ricardo Salinas Pliego y Eduardo Verástegui, los más ruidosos) en una tesitura de abierto servicio a tales proyectos trumpistas.

En especial, se ha desplegado una intensa campaña de posicionamiento de presuntas exigencias de la Casa Blanca a Palacio Nacional para que sean entregados , o cuando menos procesados y luego eventualmente deportados, algunos personajes de las cúpulas nacional y estatales de la llamada 4T. Cual si fueran cajas de resonancia de agencias estadunidenses, algunos columnistas y comentaristas arguyen, sin mayor prueba o indicio firme, los libretos intervencionistas; eso sí, cada cual sustenta en sí mismo los nombres o características de las famosas narcolistas.

En la Mañanera de ayer, el secretario de educación, Mario Delgado, pasó momentos difíciles. Es probable que haya roto récord de brevedad en el uso del micrófono en esas conferencias de prensa, de 2018 a la fecha. Siete segundos duró su alocución, apenas para decir que un viaje de lujo a Portugal fue pagado con recursos propios y sin descuidar sus responsabilidades en la SEP. Habló de otros temas en dos intervenciones más en el atril claudista, pero la respuesta al tema de sus vacaciones fue escueta, como si fuera una lápida.