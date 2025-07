Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Martes 29 de julio de 2025, p. 5

Todo tiene memoria, asegura el fotógrafo Pablo Ortiz Monasterio: Las paredes oyen, los pisos sienten y el cielo ve . Quisieron desaparecer la antigua Tenochtitlan; sin embargo, ésta vuelve a emerger en las manos de un grafitero que hace una pinta que me recuerda una figura prehispánica , expresa el artista con motivo de Tenochti-tlan, exposición de 40 imágenes en el Museo Archivo de la Fotografía, que colinda con la base del Templo Mayor, donde estaba el tzompantli.

En ese contexto, la muestra viene es una ofrenda a nuestros antepasados, a las personas que construyeron ese imperio que tuvo esa ruptura abrupta a raíz de la irrupción de Europa; no evalúo si estuvo bien. Quisieron desaparecerla, pero, no, todo tiene memoria .

Una nueva exhibición sobre el tema, también de Ortiz Monasterio, pero con diferentes imágenes, se muestra en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec. El punto de partida de ambas exhibiciones es el libro Tenochtitlán (Editorial RM), con texto de Álvaro Enrigue, de próxima aparición.

En Reforma norte, retoma Ortiz Monasterio, hay un predio antes de llegar a La Lagunilla que está como sumido, donde siempre hay agua. Incluso, en mayo, el mes más seco, se aprecia una planta acuática que era muy del lago. Claro, hay una cantidad de basura, grafiti y hay gente que vive ahí; sin embargo, la memoria de la ciudad lacustre persiste .

Otro asomo se da en la gastronomía, en un puesto callejero de esquites que se acompañan de chayotes, no el liso, sino el de espinas, que se pelea y se le pone chile. Es una herencia que se come en el centro del país. Nunca lo he visto en otra parte , apunta el fotógrafo.

Hace 29 años, publicó el libro La última ciudad, con texto de José Emilio Pacheco; fue un título muy premiado. Las urbes, no obstante, cambian, envejecen. El proyecto Tenochtitlan nació a finales de la pandemia, tiempo en que todos estábamos desesperados; entonces, decidí que me iría al Centro de la Ciudad de México de manera sistemática, pero en bicicleta, a dar vueltas con la cámara .