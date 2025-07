L

a negligencia acumulada durante más de tres décadas al frente de la Plaza México por dos empresas tan adineradas como insensibles, trajo sus consecuencias, no por improcedentes y antojadizas menos lamentables: suspensiones primero y prohibiciones después, ya que donde no se hacen toreros sino se contratan figuras , la deidad táurica o ser divino en diversas civilizaciones y un público tan pasivo como ninguneado se hartaron de tanta mediocridad. Entonces intervino una autoridá protectora de la sangre en las plazas, no en las calles.

En España las novilladas siguen siendo un buen negocio, a diferencia de México, donde la imaginación empresarial gastó la pólvora en infiernitos colonizados y sometimientos acomplejados a algunos ases de importación. Por eso el novillero mexicano Bruno Aloi hizo muy bien en regresar a la península, donde este jueves cortó la oreja de su segundo de una novillada cornalona y astifina de Guadaira, encaste Domecq, convirtiéndose en el triunfador del certamen Cénate Las Ventas. (https://videos.toromedia.com/videos/ embed/1dfe0df0-db59-4d14-9d53-b1 c2c8bfa98d)

Bruno Aloi posee demasiadas cualidades, por lo que resulta difícil señalarle defectos. Sin embargo, ensimismado en su quehacer torero se concentra en ese toro y se olvida del público y de todo, pasando por alto que entre el uno y el cien hay 98 grados de expresión, no dos. En su proceso de maduración, ojalá considere hacerse de un sello distintivo –y de alguna suerte– que los públicos identifiquen y a la vez lo diferencie del resto pues el celo le sobra. Un contacto visual más eficaz, un semblante menos adusto y gestos que reflejen su enorme emoción al torear harían aún más elocuente ese notable desempeño torero.