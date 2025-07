D

onald Trump está bajo la Espada de Damocles del fétido expediente de Jeffrey Epstein, presunto espía del Mossad ¿Cómo puede ser que la convicta Ghislaine Maxwell haya sido condenada y su socio, el suicidado Epstein, exonerado por el Departamento de Justicia con Pam Bondi? El pésimo manejo del hediondo expediente Epstein orilló una feroz revuelta de la base de su electorado MAGA (Make America Great Again) y de sus aliados: desde su ex ideólogo Steve Bannon (SB), pasando por su comunicador estrella Tucker Carlson, hasta Marjorie Taylor Greene, influyente congresista por Georgia.

A juicio de SB, Trump puede perder las elecciones intermedias y ser motivo de un nuevo impeachment (defenestración por el Congreso). El presidente de EU pasó al contrataque y desarchivó el Obamagate (https://on.rt.com/dbqm) mediante los sulfurosos hallazgos de Tulsi Gabbard (TG), directora de la Inteligencia Nacional (DNI). A propósito, ya desde hace 5 años elaboré 3 alusivos artículos que se han concretado al día de hoy: 1) Del Fake Russiagate al genuino Obamagate (http://bit.ly/4lGakLf); 2) El fracaso del impeachment contra Trump desfonda el falso Russiagate (http://bit.ly/459jM2F)” y 3) Hillary Clinton y Jake Sullivan, atrapados en su Fake Russiagate por el fiscal Durham (http://bit.ly/4f3PK4U).

Las espeluznantes revelaciones de TG, ex congresista de Hawaii, ex veterana de guerra, disidente del Partido Demócrata y hoy incrustada en el gabinete Trump a cargo del DNI –que aglutina a 18 agencias entre ellas la CIA, la DIA y el FBI– exhumaron 100 (sic) documentos que exhiben el Fake Russiagate de Obama en colusión con su secretaria de Estado Hillary Clinton y de varios integrantes del esotérico Deep State –donde brillan el entonces director del DNI James Clapper, James Comey del FBI, John Brennan de la CIA, Susan Rice, asesora de seguridad nacional, etc.–, quienes en forma colectiva usaron los fraudulentos hallazgos del ex espía británico Cristopher Steele, operador del mandamás del MI6 sir Richard Dearlove, en donde se alegaba la tramposa confabulación de Rusia con Trump.

TG calificó sus hallazgos, ya transmitidos al Departamento de Justicia para su puntual ejecución penal, de “conspiración traicionera (sic) para subvertir la voluntad del pueblo estadunidense (http://bit.ly/45hn4SJ)”. Se dio el lujo de postear un impactante infograma alusivo en su cuenta de X (http://bit.ly/4mc0YGY). A mi juicio, el mundo se encuentra –a nivel local/regional/global– ante una dramática colisión de 2 mega escándalos: el Epsteingate, en donde se ha entrampado Trump, y el Obamagate con su subversivo Fake Russiagate. El vencedor de este titánico choque marcará el futuro de las relaciones de EU con Rusia, como elaboré en mi entrevista con NegociosTV de España (http://bit.ly/46nrcBH) y en mi video de Radar Geopolítico (http://bit.ly/3J1DOEM).