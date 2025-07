E

l inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, o es muy ingenuo o se pasa de estúpido, o su comportamiento se debe a la suma de ambos atributos salpicados de vedetismo, si piensa que puede doblegar la voluntad del Kremlin –inmune a presiones por su arsenal nuclear– mediante un ultimato, como el que formuló el lunes anterior de aplicar aranceles secundarios de 100 por ciento a aquellos países (China, India, Turquía, entre otros) que comercien con Rusia, en caso de que dentro de 50 días no cese sus hostilidades en Ucrania.

Al margen de que un arreglo político de la guerra en Ucrania no se puede lograr por la imposición de un tercero, aunque éste sea el mismísimo tío Sam, y habrá sólo cuando Moscú y Kiev estén dispuestos a hacer concesiones recíprocas, cabe preguntarse ¿para qué esperar casi dos meses si es obvio que el Kremlin va a declinar el ultimato?