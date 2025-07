▲ Ante la sospecha de fuga, el ex presidente Jair Bolsonaro, acusado de participar en un intento de golpe de Estado en 2022, tiene prohibido salir de casa por las noches, no debe acercarse a embajadas ni usar redes sociales. Foto Xhinhua

Brasilia. El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó la visa al juez del tribunal supremo de Brasil Alexandre de Moraes, encargado del proceso judicial contra el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, así como a sus aliados en la Corte y sus familiares, al tiempo que el ex mandatario ultraderechista, a quien la justicia ordenó colocar una tobillera electrónica para evitar su fuga, afirmó que es la única persona que puede vencer a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2026,.

Es una humillación suprema , manifestó Bolsonaro a periodistas en Brasilia después de ponerse la tobillera de rastreo; asimismo, declaró que nunca pensé en salir de Brasil, nunca pensé en ir a una embajada, pero las medidas cautelares son por eso .

En entrevista, después de que la policía federal registrara su casa y la sede de su partido, Bolsonaro expuso que no ha pensado nombrar a un sustituto en la carrera por la presidencia, luego de que los tribunales le prohibieran participar en la votación, a lo que consideró su juicio ante el tribunal como un esfuerzo para apartarle de la política.

Por su parte Lula, durante un acto en Missao Velha, en el estado de Ceará, declaró: no voy a entregar este país de vuelta a esta banda de lunáticos que casi destruyó el país en los años recientes. Pueden tener la seguridad de que no volverán. Y no porque Lula no quiera; no volverán porque ustedes, el pueblo, no va a dejar que ellos regresen .