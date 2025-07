Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 19 de julio de 2025, p. 9

En la Copa América organizada el año pasado por Estados Unidos, el árbitro asistente Humberto Panjoj se desplomó durante el primer tiempo de un partido en Kansas City con un índice de calor cercano a 40 grados centígrados. Las mismas condiciones climáticas reflejadas en el Mundial de Clubes, con probabilidades de tormenta eléctrica en los estadios y periodos de hidratación patrocinados por una bebida energizante, alertaron a jugadores, entrenadores y miembros del sindicato global de profesionales del futbol sobre la siguiente Copa del Mundo de la FIFA en esa nación.

Según un informe de la organización inglesa Scientists for Global Responsability, las fechas de inicio y final del torneo de selecciones –11 de junio al 19 de julio– coinciden con la principal temporada de huracanes, picos de incendios forestales y episodios de calor extremo que se han vuelto cada vez más frecuentes. Además, al ser la primera vez que jugarán 48 equipos en 104 encuentros (de los 64 habituales), el aumento en la cantidad de viajes, uso de infraestructura y recursos energéticos convertirán a dicha edición en la más contaminante de la historia con emisiones totales de 9.02 millones de tCO2e (toneladas de dióxido de carbono equivalente), casi el doble del promedio atribuible a la Copa.

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) no sólo advierte de la saturación del calendario, sino de una forma de actuar unilateral, autoritaria, basada en la rentabilidad económica de la FIFA , señala el presidente del sindicato, el argentino Sergio Marchi. En un documento titulado El hombre que se cree Dios en referencia a Gianni Infantino, máximo jerarca del futbol en el mundo, la asociación liderada por Marchi señala que seis de las 16 ciudades sede del Mundial son de riesgo extremadamente alto para padecimientos de estrés térmico en los jugadores, de acuerdo con el índice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature).

La evaluación integral de riesgos de emergencia climática sostiene que los estadios de Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Nueva York y Nueva Jersey, así como Monterrey deben gestionar el estrés térmico, ya que las temperaturas pueden alcanzar hasta 41 grados centígrados durante algunos encuentros.

Los jugadores aceptan todo, porque los han transformado en ovejas millonarias que forman parte del mismo rebaño , dice a La Jornada el ex preparador físico de Diego Armando Maradona en los Mundiales de 1986, 1990 y 1994, Fernando Signorini.

El poder les dice cállense y jueguen, todo por plata (dinero). Infantino es un muñeco más, porque por arriba de él hay otro tipo de poderes y el mismo Donald Trump.

Con el aumento de temperaturas a escala global, la FIFA extendió durante el Mundial de Clubes las pausas de hidratación por encuentro –minutos 15, 30, 60 y 75– en respuesta a la preocupación expresada por jugadores y FIFPro, pero también como una oportunidad publicitaria. En anuncios proyectados en las pantallas gigantes, la marca de una bebida energizante auspició el llamado de los árbitros a los equipos para refrescarse. La hidratación se tomó a partir de temperaturas de 32 grados, lo cual me parece un disparate. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué suceda algo más grave? , cuestiona Marchi, presidente de FIFPro desde noviembre de 2024.