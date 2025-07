Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 19 de julio de 2025, p. a12

El nuevo disco de Jan Garbarek es un puente suspendido en el aire. Nos conduce a donde queramos porque lo podemos abordar en cualquier punto ya que no tiene ataduras. Comienza en el aire y ahí termina. Nuestros pasos lo completan.

Es como una alfombra mágica pero es un puente. Conecta.

También, es una nube. Sabemos que las nubes son puentes. No tienen punto de inicio en la tierra ni punto de llegada a otra superficie. Simplemente flotan en el aire.

Del saxofón de Jan Garbarek salen volutas, nubes, puentes.

El sonido Garbarek es reconocible hasta en sueños y como este su nuevo disco se llama Praise of Dreams, tenemos frente a nuestros oídos un ritual, un oficio, una ceremonia, un elogio de los sueños. Una alabanza.

Suena a oboe, a una versión aérea de la latería que sale de un clavecín. Suena a hoja soplada con los labios y produce cosquillas. En los labios y en la epidermis toda. Suena también a chirimía.

Suena a un dejo de locomotora a lo lejos. Se escucha como un clamor del bosque movido imperceptiblemente por el viento. Cada ave que canta entre las ramas es una nota salida del sax soprano de Jan Garbarek.

El álbum Praise of Dreams fue grabado hace 20 años. Ya es costumbre en Manfred Eicher, ese genio a quien debemos ya multitudes de genios de la música pues él descubrió a Jan Garbarek y lo hizo célebre igual que descubrió e hizo héroe a Keith Jarrett y Arvo Pärt y tantos otros. Ya es costumbre en Eicher, decíamos, grabar discos y guardarlos para mejor ocasión.

Igual da: 20 años no es nada, así que el nuevo disco de Jan Garbarek es novísimo, pues no ha pasado nada desde hace dos décadas para acá que impida darlo a luz para que suene a puente, nube, locomotora.

El productor de la mejor disquera del planeta, el sello ECM, puso a sonar tres puentes para conectarlos entre ellos y crear laberintos en el aire: el sax soprano de Jan Garbarek, la viola de Kim Kashkashian y las percusiones de Manu Katché.

Esos tres personajes casi míticos crearon sonidos que suenan en sueños. Y como en los sueños el tiempo se acorta, se alarga y desaparece y se transforma en otro sueño, Garbarek intercambia su sax soprano por sax tenor y luego hace sonar sintetizadores y samplers y percute objetos varios, mientras Kashkashian trae sonidos de la tierra de sus ancestros, Armenia, para que Katché cache volutas, nubes y sirenas y las deposite en los pabellones de sus tambores y es así como el sueño ha comenzado.

Once composiciones de Jan Garbarek comprende esta novedad discográfica en una unidad temática donde hay momentos torbellino por igual que oasis, tundra y mucho territorio de hielo y nieve, paisaje sonoro que caracteriza el sonido Garbarek, noruego.

Las raíces étnicas de estos tres músicos explican los muchos momentos de folk, las muchas estancias de baile y jolgorio, los muchos sabores reconocibles.

La pieza inicial, As Seen from Above, reúne esos momentos calmos por igual que la vorágine y el alboroto campesino. Las notas altas en el sax soprano de Jan Garbarek arrebatan, mientras Manu Katché tiende mirra, polen y miel en un alboroto suave de percusiones que envuelven, atan y desatan los andares del sax.

La violista de origen armenio Kim Kashkasian participa en los tracks numerados pares de este disco y establece así un equilibrio de piezas telúricas, a cargo de Katché y momentos de reposo, en la viola de ella.

El efecto hipnotizante del sonido Garbarek está patente y latente en la pieza 4, de título Knot of Place and Time, mientras que el más puro folk se escucha en la siguiente, If You Go Far Enough.

La pieza 6, Scene from Afar, suena totalmente a Nino Rota. No es casual que su título la vincule con el arte cinematográfico. Toda la música de este disco tiene un poder sinestésico tal que podemos ver imágenes todo el tiempo y se mueven en cámara lenta o bien transcurren como en un sueño.

La pieza 9, Iceburn, es un espacio interminable, horizontal por completo, pleno de hielo que quema (iceburn), duro. Son notables los diálogos entre la viola de Kim Kashkashian y el sax soprano de Jan Garbarek, son como arias de ópera, quemantes y sonantes.