▲ Cinco de las compañías de danza más emblemáticas de la ciudad de Nueva York, el Ballet Hispánico, Alvin Ailey American Dance Theater, American Ballet Theatre, New York City Ballet y Dance Theatre of Harlem, se reunirán en un escenario del 29 de julio al 2 de agosto para celebrar el quinto aniversario del Festival de Danza BAAND Together en el teatro David H. Koch del Lincoln Center. La bailarina del American Ballet Theatre, Gillian Murphy (en la imagen), interpreta Other Dances, de Jerome Robbins, durante la tercera edición del festival. En esta versión, la compañía ofrecerá Midnight Pas de Deux, dueto introspectivo y poético ambientado en el adagio del Concierto para oboe en re menor de Alessandro Marcello, con coreografía de la directora artística del American Ballet Theatre, Susan Jaffe. Foto Ap