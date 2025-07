Guadalupe Rodríguez Medina, integrante de la comisión representativa de ex trabajadores, indicó que aunque en un principio la empresa se comprometió a pagar el total de las utilidades en tres parcialidades, sólo realizó la primera dispersión de entre 10 mil y 15 mil pesos.

A la fecha, señalaron los inconformes, la compañía de autopartes con sede en la capital potosina no ha cumplido con el pago de 880 millones 19 mil pesos de participación de los trabajadores en las utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

Después de trasladarse desde San Luis Potosí, un grupo de ex trabajadores de la planta Valeo se manifestó ayer a las afueras de Palacio Nacional con el fin de solicitar la intervención del gobierno federal para que la empresa cumpla con el reparto de utilidades que les corresponde por ley y que les adeuda desde hace nueve años.

La compañía, de la industria automotriz, argumentó que el cálculo estaba mal hecho y por ello interpuso un recurso para que el SAT hiciera una revisión fiscal y así lograr una reducción el monto de pago de utilidades.

Rodríguez Medina apuntó que, además de San Luis Potosí, el problema se extiende a otras plantas, ubicadas en Toluca y Querétaro, por lo que suman alrededor de 5 mil obreros afectados, entre personal en activo y despedidos.

Reiteraron su demanda de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social les brinde apoyo legal. Además, ayer acudieron a las oficinas del SAT, a fin de solicitar que se transparente el documento de revocación , el cual consta de 36 hojas, del cual la empresa sólo nos entregó cuatro .