En algún momento Don Trumpeone reprochó a Europa que no comprara autos Chevrolet. Debía hacerlo, aunque se trate de un producto de calidad inferior a sus propios autos. Pero se aferra; la actitud cínica se afirma porque soy el más cabrón del barrio; tengo poder económico y militar mayor, puedo extorsionarlos y hacer que se plieguen a mi arbitrario desvarío. Europa sí se pliega a la extorsión, como lo ha hecho ya cancelando los gravámenes a la operación digital de los gigantes tecnológicos gringos, como Apple y Meta. Pero no todo mundo está dispuesto a plegarse: Brasil es el ejemplo.

Trump mal finge al hacerse el socarrón, mientras actúa como don Vito Corleone, quien para Mario Puzo encarna el american dream impecablemente. Don Trumpeone con risilla sardónica de labios apretados impone aranceles recíprocos , aunque se trata de viles extorsiones. Te impongo un arancel de 30 por ciento porque tratas muy mal a EU; si me respondes de la misma forma te impongo otro recíproco . Aunque no se trata de México , sino de unos ciudadanos particulares, mexicanos y gringos que –sin ninguna coordinación o acuerdo entre ellos–, venden, es decir, unos ciudadanos gringos compran. Que vengan a producir aquí, demanda en voz alta Don Trumpeone; y como de seguro se trata de enchiladas, mañana o pasado mañana ya habrán montado las fábricas allá, para producir… mucho más caro. Cinismo, extorsión, estupidez e ilegalidad, sin freno.

illiam Chaloupka publicó Everybody Knows: Cynicism in America, 1999, obra deudora de los largos ensayos de Peter Sloterdijk sobre el cinismo. Según Chaloupka, la estadunidense se convirtió en una sociedad de descreídos, hipócritas y cínicos. Puede ser un exceso decir que la sociedad adquirió tan repulsivos atributos. En particular, sobre el cinismo Chaloupka define: es una actitud hipócrita, reaccionaria y agresiva ; en todo caso, Donald es producto típico de esa sociedad.

En estos años puede ocurrir cualquier cosa. El Nobel de la Paz se ha vuelto caricatura trágica: ha sido concedido a cuatro presidentes gringos. Don Trumpeone también lo quiere, mientras mantiene su guerra proxy contra Rusia, bombardea Irán, sostiene el exterminio devastador en Palestina mediante el genocida mayor, Netanyahu, que ya lo ha postulado al ansiado premio: ¿grotesco?, es palabra demasiado endeble. Y, por supuesto, el Comité Noruego puede ceder y conceder.

Para México la sociedad gringa y su gobierno resultan nefastos. Haya o no haya acuerdo ahora, no tenemos que transigir con ellos para siempre. Menos aún si, como ocurre, muchos de los gestos furibundos de EU son expresión de su muerte en curso como poder dominante. El privilegio exorbitante del dólar, como lo llamó en su tiempo Valéry Giscard d’Estaing, está cerca de su término. Mientras, el futuro del mundo está en plena construcción. No debería haber duda alguna. Se llama BRICS, se llama China, se llama mundo multipolar.

El gobierno gringo maltrata nuevamente de modo infame a los migrantes. Nuestra estrechez, nuestra historia, nuestra dependencia niegan un lugar de vida decente para todos los mexicanos; tenemos que corregir aquí esa iniquidad ruin. Allá están nuestros millones de migrantes. La brutalidad actual cesará y reconocerán que los migrantes son necesarios como el oxígeno; pero serán mantenidos como brazos trabajadores y manos creadoras, no como humanos y ciudadanos. El racismo no parará, es parte del ADN gringo de los blancos. No podemos hacer como que cerramos los ojos a tanta desventura, son parte de nuestro futuro.

Es la hora de procesar nuestra decisión nacional. Es la hora de comenzar a trazar un camino decidido y decisivo; un camino hecho de inteligencia y conocimiento. Que todas las áreas pertinentes del Estado estudien el problema y se pronuncien; que lo hagan los académicos enterados; que opinen los empresarios y las organizaciones de trabajadores. El prianismo ha estado siempre en posición de siervo de los ­gringos; no dejará de ser el mismo.

La participación del G-7 en el PIB mundial, medida por paridad de poder adquisitivo (PPA), ha disminuido con el tiempo. Era de 32.6 por ciento en 2015. En 2025, representa alrededor de 29 por ciento. La participación del BRICS en el PIB mundial, medida por PPA, podría aumentar hasta 41 por ciento en 2025. Crece a un ritmo sensiblemente superior a la desvencijada economía del G-7.