l pasado sábado fui testigo de declaraciones –sin sustento– de Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico que, si bien reconoce la importancia de México como socio comercial, empleó un tono que dista mucho de lo que esperaríamos de una relación bilateral basada en el respeto y la cooperación. Afirmaciones como México debe cumplir, no parcialmente, no simbólicamente, debe cumplir plenamente lo que acordó , sugieren una perspectiva unilateral que ignora la complejidad y la naturaleza intrínseca de una alianza entre naciones soberanas.

Es innegable que nuestro país se ha consolidado como el principal socio comercial de Estados Unidos, logro que no es producto de la casualidad, sino del arduo trabajo y la visión de ambos países. Hemos demostrado ser un socio confiable y estratégico, capaz de suplir las cadenas de suministro que antes dependían de otras latitudes. Este hecho, que él mismo resaltó con orgullo, debería ser el fundamento para un diálogo constructivo.

La relación bilateral exige, como bien lo menciona, reciprocidad, seriedad y visión de largo plazo. Esto implica reconocer que la cooperación no es una calle de un solo sentido. México siempre ha demostrado su compromiso con los acuerdos alcanzados y ha actuado con la responsabilidad que se espera de un socio estratégico.

La integración económica es un pilar fundamental de nuestra relación, y su fortaleza radica precisamente en la confianza y el respeto mutuos. Para que esta integración sea verdaderamente duradera, no únicamente necesitamos una cooperación más firme, más profunda y más efectiva , sino también una narrativa que refleje la realidad de nuestra asociación, libre de retóricas divisivas.

Es deber de Rubin abogar en nombre de los estadunidenses en México, así como por la comunidad mexicana en Estados Unidos. No obstante, reviró que la posible aplicación de 30 por ciento de aranceles a partir del 1º de agosto es una alerta estratégica , consecuencia directa de la falta de acción efectiva en temas que impactan no sólo el comercio, sino también la salud, la seguridad nacional de Estados Unidos y México , afirmación que deploro y sobre la que gran parte de la ciudadanía binacional coincide en que esa medida no resuelve los desafíos bilaterales. Dicha acción afectaría cadenas productivas compartidas y pone en riesgo millones de empleos en ambos países sin erradicar los problemas de raíz que provocaron la crisis del fentanilo.