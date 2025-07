Enrique Méndez

Martes 15 de julio de 2025

Aun cuando no cuenta con experiencia en derecho procesal electoral, Miguel Ángel Patiño Arroyo fue aceptado para ser director de procedimientos especiales sancionadores de la unidad técnica de lo contencioso del Instituto Nacional Electoral (INE), mientras los consejeros de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional consideraron que eso se puede subsanar con capacitación focalizada .

Hasta ahora, Patiño se desempeñaba como director ejecutivo de organización electoral, puesto al que se le pidió renunciar a partir de esta semana, por lo que solicitó reincorporarse al servicio profesional como titular del área encargada de sancionar a partidos políticos, que estaba vacante desde el 16 de noviembre de 2023.

En sesión privada de 12 minutos, de forma unánime se avaló el nombramiento, del que se precisó que el funcionario expresó su interés para ocupar la dirección de procedimientos especiales y que, tras la revisión de su expediente se acreditó que cumple los requisitos de experiencia y conocimientos en materia electoral.

Se concluyó que su reincorporación al servicio profesional representaría un mayor beneficio institucional y se propuso que su nombramiento entre en vigor mañana.

No obstante, se hizo notar que la consejera Claudia Zavala presentó observaciones y, en la única intervención para discutir el asunto, ella misma señaló que si bien Patiño es un funcionario con experiencia en la rama administrativa y se requiere rescatar perfiles , la dirección que ocupará precisa de una formación muy particular. No sólo es como lo señalan en el dictamen, que cuenta con trayectoria ascendente, debe generar un perfil especializado para llevar los procedimientos especiales sancionadores y la relacionada con las obligaciones de los partidos políticos.

Consideró que la especialidad se puede lograr “a través de la capacitación específica, para que pueda ponerse al día, tanto en criterios como en los temas procesales que refiere este perfil… Voltear a ver a universidades o a instituciones para que se pueda poner al día y al corriente con estos temas”.